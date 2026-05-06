Se avecinan más acusaciones contra políticos mexicanos: Departamento de Justicia de EU

Todd Blanche , fiscal general interino de EU (Telemundo)

EU va contra narcopolíticos — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a través del fiscal general interino, Todd Wallace Blanche, que se ampliaron las investigaciones contra políticos en México, por lo advirtió que vendrán más acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, y no bajarán la guardia en el combate a los cárteles mexicanos, sin importar que haya funcionarios involucrados, “es algo que ya hemos hecho antes y vamos a seguir haciéndolo”.

El funcionario estadounidense apuntó en entrevista con el medio estadounidense News Nation, que el Departamento de Justicia ha enfocado sus esfuerzos en eliminar la corrupción al interior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la misma línea, destacó que la administración del presidente Donald Trump tiene el objetivo integral de hacer frente a la actividad delictiva que hay en México, en el que hay relación de políticos con el crimen organizado.

Asimismo, indicó que actualmente México y EU mantienen una “buena relación”, la cual advirtió que depende de la “cooperación y el apoyo en temas migratorios, combate al narcotráfico y similares. No quiero dar a entender que la relación es mala”.

Por otra parte e interrogado sobre la posibilidad de que el gobierno de EU decida enviar agentes a México para combatir a los cárteles mexicanos, Blanche confirmó que esa decisión solo es competencia del presidente Donald Trump y de ninguna otra dependencia.

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