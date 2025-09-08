Estudiante que encaró a Noroña denuncia acoso en redes sociales

Luego de cuestionar públicamente al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en un foro convocado por el Senado, Victoria Montes de Oca, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM ha denunciado ser víctima de una ola de ataques, burlas y acoso en redes sociales.
La estudiante publicó un vídeo donde narra que a partir de que cuestionó al senador, comenzó a recibir mensajes ofensivos atacándola, argumenta que únicamente es una estudiante que alzó la voz y que considera injusto recibir esa ola de violencia cibernética, por pensar diferente.
“No soy figura pública, soy una estudiante que solo quiso alzar la voz”, expresó.
COMUNICADO pic.twitter.com/uUqLxBBi6z— Victoria Montes de Oca (@Victoriamdocast) September 7, 2025
Mediante un comunicado dirigido a medios, Victoria reafirmó que la intención de su intervención no buscaba confrontar sino aportar desde la perspectiva crítica y envió un mensaje a Noroña:
“Espero que pueda comprender la visión juvenil y revolucionaria que represento: una generación que cuestiona con respeto, promueve la coherencia y trabaja por un México más justo y transparente.