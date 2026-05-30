InnovaFest 2026 reconoce a 24 proyectos mexicanos con hasta 250 mil pesos

InnovaFest 2026 Inventores, investigadores y emprendedores de distintas partes del país recibieron premios de hasta 250 mil pesos por proyectos enfocados en salud, inteligencia artificial, energías limpias, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

La innovación mexicana tuvo un importante escaparate en Monterrey con la realización del InnovaFest 2026, donde la Secretaría de Economía reconoció a 24 proyectos por su potencial para generar soluciones a problemas sociales, ambientales, tecnológicos y productivos.

Durante la entrega del Premio a la Innovación Mexicana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el talento innovador necesita respaldo para impulsar el crecimiento económico y contribuir a la transformación del país. Señaló que acelerar la innovación es una de las vías para fortalecer la riqueza nacional y crear nuevas oportunidades de desarrollo.

En esta edición se registraron 2 mil 911 proyectos provenientes de diversas instituciones, empresas y centros de investigación. Tras un proceso de evaluación basado en innovación, impacto, sostenibilidad, viabilidad y claridad, fueron seleccionados 24 ganadores.

Ocho proyectos en etapa temprana recibieron apoyos económicos de 150 mil pesos cada uno, mientras que otros ocho en etapa avanzada obtuvieron premios de 250 mil pesos. Además, ocho iniciativas sobresalientes fueron reconocidas con capacitación especializada y apoyos en especie.

Los proyectos premiados abarcan áreas como salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.

Entre los trabajos reconocidos en etapa temprana destacan desarrollos de celdas solares de bajo costo para impulsar energías limpias, nanodispositivos electrónicos, biomateriales sostenibles para la industria tecnológica, alternativas para aprovechar residuos del café en la industria alimentaria, así como propuestas enfocadas en agricultura y estudios relacionados con el cuidado de adultos mayores.

En la categoría avanzada fueron distinguidos proyectos para la detección del Virus del Papiloma Humano, herramientas médicas especializadas, sistemas de inteligencia artificial para identificar enfermedades en cultivos, dispositivos para atender hemorragias obstétricas, plataformas de educación financiera y propuestas enfocadas en sostenibilidad ambiental.

Los proyectos sobresalientes incluyeron soluciones para la gestión energética, monitoreo de riesgos hídricos, atención a personas con discapacidad motriz, productos de limpieza biodegradables, reciclaje textil, tratamientos regenerativos para quemaduras, plataformas tecnológicas para el transporte y nuevas alternativas de almacenamiento energético.

Además de la premiación, el encuentro reunió a estudiantes, investigadores, emprendedores y desarrolladores tecnológicos de entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí. El evento contó con 91 espacios de exhibición y mesas de trabajo entre inversionistas, fondos de capital y empresas emergentes.

Como parte de las actividades también se realizó una nueva edición de “Mentes en Acción”, donde emprendedores presentaron sus proyectos ante empresarios e inversionistas para buscar financiamiento, mentoría y oportunidades de crecimiento comercial.

Las propuestas fueron expuestas ante figuras del sector empresarial y financiero, con el objetivo de acercar proyectos innovadores a posibles aliados estratégicos que ayuden a convertir las ideas en soluciones con impacto real.

Marcelo Ebrard explicó que InnovaFest busca conectar al talento mexicano con la industria, la academia, el gobierno y los inversionistas para acelerar el desarrollo de proyectos innovadores. Adelantó que el programa continuará este año con nuevas ediciones en Querétaro, Guadalajara, Mérida y Cuernavaca.

Al cierre del evento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó la estafeta al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien será anfitrión de la próxima edición del InnovaFest programada para agosto.

La edición Monterrey contó con el respaldo de empresas, organismos empresariales, universidades e instituciones que participaron como aliados estratégicos para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en México.