Se suicida titular de Protección Portuaria de Altamira mencionado en red de huachicol

El responsable de de Protección Portuaria de Altamira, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente se suicidó (Archivo)

Huachicol fiscal — El titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, el capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien aparece mencionado en la lista de la red de huachicol fiscal descubierta en Tamaulipas, presuntamente se suicidó sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado las causas de su deceso, reportan medios locales.

Medios tamaulipecos destacan que el capitán Pérez Ramírez se suicidó, sin que hasta el momento alguna autoridad especifique sobre su muerte.

La prensa local difundió que Abraham Pérez aparece en la lista de la red de “huachicol” fiscal que se ha detectado al interior de la Secretaría de Marina.

Sobre el fallecimiento del capitán, “@SEMAR_mx La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, publicó la dependencia en de cuenta de la red social X.

La Crónioca de Hoy/2025