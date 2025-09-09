El ISSSTE ofrece un plan de 12 sesiones para dejar de fumar

Programa para dejar de fumar; ISSSTE

Es bien sabido que fumar aumenta el riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, lo que no es tan conocido, es el termino de: humo de segunda mano, también llamado humo de tabaco en el ambiente. Básicamente, se refiere a la mezcla de todo el humo de tabaco exhalado que se acumula en el aire. Es especialmente peligroso para niños, bebés y mujeres embarazadas, aunque no sean fumadores directos, ya que también les puede causar cáncer y enfermedades cardíacas. Frente a esta situación el ISSSTE, presenta un plan para que fumadores disminuyan su adicción.

Para combatir este problema, el ISSSTE, brinda atención integral a las personas con problemas de tabaquismo. El primer paso, es reconocer que se es adicto al tabaco; el programa funciona aunque solo se fume un cigarro al día. El siguiente paso es solicitar por voluntad propia informes en la unidad médica más cercana. Si el paciente es menor de edad, debe acudir con su identificación oficial vigente y en compañía de sus padres o tutor.

Por igual, es importante mantener informada a la familia y a los amigos acerca del deseo que se tiene de recibir ayuda. De esta manera el paciente, va a contar con una red de apoyo para evitar una recaída.

Una vez iniciado el programa, se realiza un plan de tratamiento el cual consta de 12 sesiones, cada una con una duración de 1 hora a la semana, durante tres meses. A lo largo de estos días, un equipo multidisciplinario, ético y eficiente, especializado en prevención, manejo y control de pacientes con dependencia al tabaco: ofrecerá pláticas de daños a la salud por consumo, así como técnicas de afrontamiento y manejo del síndrome de abstinencia.

El programa está disponible en 166 unidades médicas y en siete hospitales generales

En caso de ser necesario, con base en las pruebas realizadas y estudios de laboratorio, los médicos prescribirán el medicamento adecuado.

Para más información, comunícate a la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa de la Dirección Médica del ISSSTE, o al correo electrónico: saludmental@issste.gob.mx.