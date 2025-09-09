“El Mencho” contra Putin: CJNG envía soldados a Ucrania para entrenarlos en uso de drones

Narco realiza entrenamiento militar en Ucrania Grupos del Crimen Organizado se habrían infiltrado en Ucrania para recibir adiestramiento militar especializado.

Elementos del Crimen Organizado estarían recibiendo entrenamiento militar en el uso de drones desde Ucrania. Así lo revela un video donde se ve ven a personas identificándose como miembros de un grupo perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Así “entrena” el narco mexicano en Ucrania

De acuerdo con información de Intelligence Online publicada, desde julio de este año, el gobierno ucraniano ha levantado la sospecha por grupos de habla hispana infiltrados en la Legión Internacional para aprender a operar droides militares. Estos estarían ligados a grupos del Crimen Organizado.

Ahora, un nuevo video respaldaría esta información, mostrando a elementos presuntamente en una zona de guerra en Ucrania. En las imágenes se alcanza a apreciar el sello de “Fuerzas Especiales Mencho”, grupo ligado directamente al CJNG. Estas personas habrían ingresado al país con identidades falsas.

Ucrania paga más de 2 mil dólares por enlistarse en su ejército

Desde el estallido de la guerra, Ucrania ha recibido miles de voluntarios extranjeros tras el llamado del presidente Zelenskiy. Con el tiempo, el perfil de los nuevos reclutas ha cambiado: cada vez más voluntarios provienen de Latinoamérica, motivados no solo por defender una causa, sino también por razones económicas como pagar deudas o mantener a sus familias.

La gente interesada puede ingresar al sitio oficial para realizar un proceso y cumpliendo los requisitos para poder enlistarse. Entre los beneficios están un pago de hasta 2 mil 800 dólares al mes así como vivienda y alimentos.