Si la Federación cancela la negociación, que lo hagan formal, la gente se va a organizar más y con más coraje, advierte CNTE

Secretarios generales de la CNTE

Si el Gobierno Federal decide cancelar la interlocución con la CNTE, que lo formalicen, “si es así, así lo va a tomar el magisterio a nivel nacional, la gente se va a organizar mucho más y con más coraje, señaló el secretario general de la sección 7 de Chiapas, Israel González, en representación de las secciones del magisterio disidente movilizado en la CDMX, respecto a la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar la mesa de negociación.

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reaccionaron a la declaración de la mandataria, donde señaló que ya no hay posibilidad de que en la Secretaría de Gobernación las autoridades federales retomen los dialogos, y resaltó que sus demandas se resolverán por estados.

El magisterio disidente acusó a la Jefa del Ejecutivo de estar en una cerrazón por no permitir que se dialogué, y apuntaron que la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa que fueron promesas que hizo en su campaña a la presidencia solo fueron palabras.

Derivado de este posicionamiento, durante las primeras horas de este lunes, miembros de la Coordinadora iniciaron la liberación de las casetas en Tlalpan, Naucalpan y San Marcos, en Puebla, para volver a alzar la voz sobre sus demandas de las que aseguran no han podido cumplirse.

En la caseta México-Cuernavaca, la CNTE convocó a los medios de comunicación para expresar su posicionamiento, luego de consultas con los secretarios de las distintas secciones del movimiento que aún continúan con el plantón en la Ciudad de México, luego de tres semanas de manifestaciones en los que no han logrado resultados a sus demandas.

Horas antes de que comenzara el encuentro con la prensa, sobre la Calzada de Tlalpan metros antes de llegar a la caseta, se realizó un despliegue policial antimotines en el que participaron cientos de uniformados que durante varios minutos permanecieron sobre la vialidad, lo que provocó una larga fila de vehñiculos, lo que provocó que se alentara el tráfico en dirección a la capital.

El despliegue de elementos y recursos resultó exagerado para el disminuido grupo de maestros que acudieron a vigilar las casetas. Algunos cansados, otros dormidos, unos más desanimados y cuestionando en pequeños grupos la sostenibilidad del movimiento del que muchos ya bajaron la guardia.

Los secretarios generales de las secciones 22 de Oaxaca, 9 de la Ciudad de México, 58 de Zacatecas, 7 de Chiapas, 14 de Guerrero, 34 de Zacatecas y 18 de Michoacán, expusieron en diversos puntos que la huelga continuará y cobrará más fuerza una vez que esta semana se realicen relevos entre diversos miembros del movimiento, ya que consideran que sus demandas son justas y es responsabilidad del gobierno atender las necesidades pueblo.

CNTE libera caseta México-Cuernavaca

Los maestros inconformes denunciaron que a pesar que se firmó el decreto para la no represión administrativa ni económica durante los días de huelga, docentes de la Ciudad de México acusaron que sí han recibido sanciones en sus salarios; en adición, expresaron indignación por la intimidación policial que han recibido incluso desde que sus compañeros intentaron entrar a la CDMX, ya que son retenidos e inspeccionados por policías y binomios caninos.

De la misma forma, la Coordinadora sigue rechazando las propuestas presentadas por la Segob, SEP e ISSSTE, toda vez que consideran que no resuelven el problema de fondo, en especial lo relativo a las afores, pues exigen que esos ahorros dejen de estar en manos de empresas privadas.

La secretaría de la sección 22, Yenny Pérez Martínez, informó que su movimiento se ha mantenido por los espacios de consulta y asamblea con las bases de todas las regiones la integran, por lo que rechazó las afirmaciones de que la consulta para la posponer la huelga fue manipulada por intereses de los líderes del movimiento.

“Los representantes de cada sector, que son 37 en nuestro estado, realizan el concentrado de las delegaciones y finalmente pasa a otra estructura de organización que son las regiones, que tenemos 7, en cuanto a la estructura sindical y finalmente llega la información a la secretaría de organización y la información que dimos a conocer en la Asamblea Nacional Representativa es la que dio a conocer la secretaría de organización”, explicó.