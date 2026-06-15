Pide licencia al senado Beatriz Mojica para buscar candidatura a Guerrero; “estoy lista”, dice

Beatriz Mojica, arranca lucha interna en Morena por Guerrero

A una semana de que Morena emita su convocatoria para elegir a sus coordinadores estatales, la senadora de Morena, Beatriz Mojica Morga, informó este lunes que solicitó licencia al Senado de la República para separarse de sus funciones legislativas y participar de tiempo completo en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de quien encabezará la defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero para la renovación de la gubernatura en el 2027.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la legisladora guerrerense explicó que la decisión responde a su intención de recorrer nuevamente el estado, fortalecer la organización territorial y mantener el contacto directo con las comunidades en las ocho regiones de la entidad.

“Lo hago con la tranquilidad de haber servido a Guerrero con convicción, trabajo y resultados, pero también con la certeza de que vienen nuevos retos y estoy lista para asumirlos”, expresó.

Se espera que el próximo lunes 22 de junio, el CEN de Morena emita la convocatoria para elegir a los coordinadores estatales de la mayoría de las 17 gubernaturas que estarán en juego en el 2027.

El método de elección será mediante una batería de encuestas y esos coordinadores y coordinadoras serán luego los candidatos de Morena a esos estados.

Mojica aseveró que participará en esta nueva etapa “con respeto, con altura de miras y con la convicción de que hay que seguir profundizando la transformación pues recalcó que los cargos son temporales, pero el compromiso por Guerrero es para toda la vida.

“Amigas y amigos, estoy lista”, aseveró

Mojica Morga señaló que inicia esta nueva etapa política con los mismos principios que han marcado su trayectoria pública, basada en la cercanía con la gente, la defensa de las causas sociales y una visión de izquierda comprometida con la transformación del país.

“Toda mi vida he caminado junto a nuestro pueblo. He aprendido de su fuerza, de su dignidad y de su capacidad para salir adelante, aún en los momentos más difíciles. Esa historia compartida es la que me impulsa a seguir trabajando por Guerrero desde cualquier espacio en que pueda ser útil”, dijo.

La senadora subrayó que su separación del cargo se realiza con responsabilidad institucional y pleno respeto a las reglas internas de Morena, destacando la importancia de la participación democrática y de la unidad dentro del movimiento.

“Lo hago con la misma convicción con la que he caminado nuestras comunidades durante años: siempre con una convicción de izquierda, escuchando, acompañando y defendiendo las causas de nuestra gente”, manifestó.

Asimismo, agradeció la confianza que le han brindado las y los guerrerenses durante los distintos cargos públicos que ha desempeñado, al señalar que cada responsabilidad ha representado una oportunidad para servir y defender las causas de la población.