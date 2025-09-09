Gertz Manero descarta vínculo de Adán Augusto con grupo criminal “La Barredora”

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, rechazó que el senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, tenga alguna relación con el grupo criminal conocido como “La Barredora”, y precisó que no ha sido llamado a declarar en las investigaciones.

Durante la conferencia matutina, Gertz explicó que la FGR no puede citar a personas que no están directamente vinculadas a un caso. “Necesitamos obtener la aprehensión del extitular de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, y a partir de ahí sabremos quiénes más están involucrados”, señaló.

El fiscal detalló que exintegrantes de “La Barredora” que ya se encuentran en prisión han aportado información relevante para la captura de Bermúdez Requena, actualmente prófugo y con una ficha roja de Interpol.

Asimismo, puntualizó que Adán Augusto no ha declarado nada sobre este proceso y reiteró que las investigaciones permanecen centradas en excolaboradores del exsecretario de Seguridad Pública, descartando que exista hasta el momento alguna relación del morenista con la organización criminal.