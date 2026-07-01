Rechaza Morena incertidumbre tras no renovación de T-MEC; sin riesgos en integración comercial, dice

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel pide unidad tras decisión de Estados Unidos de interrumpir continuidad del T-MEC

La dirigencia nacional de Morena rechazó que la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el T--MEC con México y Canadá otros 16 años provoque incertidumbre en el país y aseguró que la integración comercial no está en riesgo de interrupción pues el acuerdo continúa vigente.

“Lo que está en curso es una ruta institucional para atender temas específicos con seriedad y visión de largo plazo”, reviró

Tras una reunión virtual de los titulares de Economía de México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno de Donald Trump anunció que no renovará el T-MEC y optó por realizar revisiones anuales del pacto comercial.

La medida, confirmada por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, abre un escenario de incertidumbre para las empresas que dependen de las cadenas de suministro norteamericanas.

El acuerdo seguirá vigente durante otra década, siempre y cuando ninguno de los tres países decida retirarse.

Sin embargo, la dirigencia nacional de Morena encabezada por Ariadna Montiel, rechazó “cualquier postura irresponsable de la oposición que busque construir narrativas de incertidumbre en contra de nuestra nación” y aseveró que la defensa de nuestra soberanía no admite regateos.

Recalcó que el manejo de este asunto por parte de Sheinbaum “ha sido brillante, sereno y responsable”, lo que ha evitado que un procedimiento previsto en las reglas del acuerdo se convierta en un escenario de incertidumbre.

En ese sentido, llamó a la unidad en “este momento histórico” y recalcó que México debe colocar por encima de cualquier diferencia el interés superior de la nación.

Por ello, consideró que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum es un imperativo patriótico pues la defensa de la nación.

La dirigencia guinda expresó su respaldo a la presidenta Sheinbaum y recalcó que una vez más se demuestra que la mejor política exterior es la política interior. México negocia desde una posición de dignidad porque es fuerte hacia adentro.

“Somos una nación siempre abierta a la cooperación y al entendimiento comercial”, estableció