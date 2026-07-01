Despega del AIFA avión con 140 rescatistas mexicanos rumbo a Venezuela Viva Aerobús y Cemex financiaron los gastos operativos del avión que llevó ayuda humanitaria a Venezuela (Especial)

Tras los terremotos que sacudieron el país, Viva Aerobús y Cemex se unieron para financiar los gastos operativos de un vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela.

A una semana del doble terremoto en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados, el cual ha dejado hasta el momento un saldo de 2,295 muertos y 11,267 heridos, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la ayuda al país continúa llegando.

México ha sido uno de los países que se ha solidarizado con Venezuela, y entre la diferente ayuda humanitaria que ha enviado, la más reciente fue la de un grupo de brigadistas con 140 rescatistas mexicanos que partieron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Caracas, Venezuela, en un vuelo financiado por Cemex y Viva Aerobús.

Vuelo humanitario despega del AIFA rumbo a Caracas con ayuda de Viva Aerobús y Cemex

Viva Aerobús y Cemex fueron los encargados de financiar los gastos operativos de un vuelo que partió del AIFA a Caracas, Venezuela, en el cual viajaron organizaciones rescatistas como respuesta humanitaria a los terremotos que sacudieron al país y han dejado a miles de muertos y heridos.

Perritos K9 y rescatistas mexicanos viajan desde el AIFA rumbo a Venezuela Así fue el abordaje de los rescatistas y binomios caninos K9 en el AIFA

¿Quiénes integran la brigada mexicana de rescate enviada a Venezuela?

El avión transportó a 140 rescatistas de 16 organizaciones especializadas como Brigada Rotaria y grupo USAR, además de nueve binomios caninos K9, junto con equipo médico, medicamentos y equipamiento técnico para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Asimismo, entre los bienes enviados destacan:

cámaras térmicas

explosímetros y detectores de gases

drones

equipos de radio y comunicación

generadores y plantas de energía

equipo hidráulico de rescate

reflectores

carpas

extensiones eléctricas

palas