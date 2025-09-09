IMSS: impulso a compatibilidad sanguínea con Banco de Genotipo Sanguíneo  

Banco central de sangre del IMSS El IMSS fortalece su liderazgo en medicina transfusional a través de su Banco de Genotipo Sanguíneo, que permite desarrollar terapias individualizadas y realizar transfusiones más seguras en favor de pacientes con urgencias quirúrgicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece su liderazgo en medicina transfusional a través de su Banco de Genotipo Sanguíneo, que permite desarrollar terapias individualizadas y realizar transfusiones más seguras en favor de pacientes con urgencias quirúrgicas y otros padecimientos.

El instituto subrayó que gracias a tecnologías innovadoras de análisis genético que identifican antígenos de baja expresión, reducen interferencias y facilitan la localización de donadores compatibles.

Así, con este proyecto de vanguardia del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, desde finales del 2023, cuando se implementó el Banco de Genotipo Sanguíneo del IMSS, se han hecho más de 2,200 estudios de genotipo, con lo cual se ha beneficiado a cerca de 900 pacientes que presentaban problemas de compatibilidad sanguínea, sobre todo con algún grupo sanguíneo poco frecuente o RH negativo.

El doctor Óscar Zamudio Chávez, director del Banco Central de Sangre del CMN La Raza, doctor Óscar Zamudio Chávez, subrayó que este tratamiento permite atender a pacientes que requieren múltiples transfusiones por mucho tiempo debido a enfermedades crónicas o tratamientos prolongados.

El sistema inmunológico de cada persona, dijo, puede desencadenar una respuesta inmunológica al entrar en contacto con sangre de un donante, lo que complica la compatibilidad sanguínea.

Tradicionalmente, esta conciencia de los genotipos entre donante y receptor se determina mediante pruebas serológicas que analizan la interacción entre anticuerpos y antígenos en los glóbulos rojos.

El objetivo es identificar de manera genética la compatibilidad, al estudiar el tipo sanguíneo y al generarse una base de datos de varios donadores, teniendo la información de cada grupo sanguíneo, al realizarse un genotipo al paciente se podrá entrelazar la genética entre ambas partes.

“Si alguno de mis pacientes requiriera de urgencia algún componente sanguíneo que no se encuentra en la población, porque ya se sensibilizó por muchas transfusiones que ha tenido, puedo revisar la base de datos de los genotipos realizados y se podrá cruzar esa información para que el paciente tenga la sangre compatible”, comentó.

Resaltó que quienes reciben este tipo de transfusiones son pacientes con urgencias quirúrgicas, algún traumatismo o cirugía programada donde puede haber un proceso de hemorragia; con alguna enfermedad hemato-oncológica, como leucemias, linfomas o mielomas; o con padecimientos heredo-familiares o con trastorno genético y requieran de algún componente sanguíneo.

Este método, abundó, permite contar con una base de datos genética de donadores de todo el país para poder entrelazar la información genética del paciente con la del donante y garantizar un 100% de compatibilidad, reduciendo el riesgo de sensibilización inmunológica y coloca al Banco Central de Sangre como punta de lanza en la investigación y utilización de tecnologías para mejorar la atención en salud”, aseguró el doctor Zamudio Chávez.

A su vez, el químico clínico Óscar Arroyo García, jefe de Laboratorio del Banco de Sangre del CMN La Raza, subrayó que a través de la genotipificación sanguínea se evitan complicaciones en los pacientes y que el sistema inmune se sensibilice, ya que se ofrece una mayor precisión y rapidez mediante técnicas como la Secuenciación de Nueva Generación (NGS).

“La tecnología actual para las pruebas de compatibilidad sanguínea juegan un papel muy importante, ya que son pruebas más específicas, eso nos ayuda a que los pacientes reciban sangre ideal, y también nos ayuda a ahorrar mucho tiempo, ya que las técnicas anteriormente se tardaban de una a dos semanas. Hoy en día nos podemos tardar hasta tres o cuatro días”, abundó.

La doctora Diana Sánchez, especialista en Patología Clínica del Banco Central de Sangre del CMN La Raza, dijo que la genotipificación complementa los métodos serológicos al permitir identificar grupos sanguíneos con mayor especificidad y disminuir las interferencias que pueden limitar los métodos tradicionales, detectar antígenos de baja expresión y encontrar donadores más compatibles.

El llamado, dijo, es a que la población se sume a la donación de sangre y así contribuya con el Banco de Genotipos, para ayudar a aquellas personas que presentan problemas de compatibilidad sanguínea. Sobre todo, si se conocen con algún grupo sanguíneo poco frecuente o un RH negativo.