Respaldan corredores públicos iniciativa que les permite hacer notificaciones judiciales

La Cámara de Diputados ya publicó en la Gaceta Parlamentaria esta iniciativa de la diputada, Julieta Villalpando (Mario Jasso)

El Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM), respaldó la iniciativa que permite que los corredores públicos, al igual que los notarios, puedan fungir como fedatarios en la realización de notificaciones judiciales dentro de los procedimientos civiles y familiares pues consideró que representa una oportunidad para acercar la justicia a la ciudadanía y hacer más eficiente la atención de este tipo de diligencias

“La justicia también se fortalece cuando acerca sus servicios a la ciudadanía. Las personas necesitan procedimientos más ágiles y mecanismos que les permitan ejercer sus derechos con oportunidad”, afirmó el presidente del CNCPM, Carlos Roberto García Ángeles,

Ello luego de la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, de la iniciativa presentada por la diputada morenista, Julieta Villalpando Riquelme que plantea modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para a permitir que, a solicitud de las partes, corredores públicos y notarios practiquen determinadas notificaciones judiciales.

Con ello corredores públicos y notarios podrán practicar diligencias como emplazamientos para informar sobre el inicio de un juicio, notificaciones personales de resoluciones judiciales, requerimientos y otras actuaciones procesales previstas en la legislación, con el propósito de ofrecer alternativas que contribuyan a agilizar los procedimientos y reducir la carga operativa de los tribunales.

La publicación de una iniciativa en la Gaceta Parlamentaria marca el inicio formal de su trámite legislativo

El proyecto deberá analizarse y dictaminarse en comisiones antes de ser discutido y, en su caso, votado por el Pleno de la Cámara de Diputados. De aprobarse, continuará su proceso constitucional en el Senado de la República.

Carlos Roberto García Ángeles, presidente de el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana

García Ángeles señaló que la iniciativa reconoce capacidades institucionales que ya existen y que pueden ponerse al servicio de la sociedad.

“Cada día que se reduce en un procedimiento judicial es un día que se gana para los derechos de las personas.”, dijo

Explicó que los corredores públicos ejercen una función de fe pública regulada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, bajo un régimen de habilitación, supervisión y responsabilidad que garantiza profesionalismo, imparcialidad y seguridad jurídica.

En ese sentido, añadió que la experiencia acumulada por la correduría pública puede contribuir a fortalecer una etapa específica de los procedimientos judiciales y ampliar las alternativas disponibles para que los ciudadanos accedan a servicios de notificación con respaldo legal.

“La capacidad técnica del Estado también está en sus instituciones auxiliares. México necesita aprovecharla para responder con mayor eficacia a las necesidades de la sociedad”, puntualizó.

El presidente del CNCPM informó que el organismo participará en el análisis de la iniciativa con una visión técnica y constructiva, a fin de aportar la experiencia del gremio durante el proceso legislativo.