Credencial INAPAM 2026 ¿Hay descuentos en Walmart y Chedraui para los adultos mayores? (Redes Sociales)

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una identificación oficial en México para todas las personas mexicanas, mayores de 60 años o más. Este programa brinda distintos beneficios como accesos gratuitos o descuentos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

Los beneficiarios pueden obtener precios especiales en diversos productos, servicios, alimentos, medicamentos, vestimenta y actividades culturales además de que este plástico funciona como identificación oficial.

Durante los primeros 10 días de cada mes, los adultos mayores registrados en el INAPAM, podrán presentar su credencial en algunas sucursales de autoservicio como Walmart y obtener un 7% de descuento en el área de farmacia.

A partir del día 11, sólo podrán acceder a un 5% de descuento en artículos de curación, medicamentos, vitaminas o suplementos alimenticios.

En el caso de la tienda Chedraui, los beneficiarios podrán obtener un 5% de descuento directo en la compra de sus alimentos.

¿Qué documento debo presentar para hacer válido el descuento para personas de la tercera edad?

Al momento de realizar sus compras, las personas adultas mayores deberán presentar su documento y solicitar el descuento; sin embargo, no todos los establecimientos cuentan con las mismas ofertas, por lo que deberás consultar previamente si tus artículos adquiridos tienen descuento.

¿Cómo tramitar el INAPAM?

Para obtener este beneficio, deberás acudir a tu módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio en un horario de 10:00 a 16:00 y presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente

¿La credencial del INAPAM tiene vigencia?

Para tramitar la credencial es necesario tener 60 años cumplidos y presentar la documentación mencionada anteriormente en tu módulo más cercano.

Recuerda que esta identificación no cuenta con una vigencia, pero es importante que al momento de presentarla en cualquier establecimiento los datos sean visibles, para confirmar la identidad del beneficiario.