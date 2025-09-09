Muere en práctica de tiro en Sonora capitán de la Marina

Una nueva tragedia golpea a la Secretaría de Marina (Archivo)

Tragedia en la Semar — Una nueva tragedia vuelve a golpear a la Secretaría de Marina, al reportarse este martes la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, durante una práctica de tiro con balas reales en Puerto Peñasco, Sonora, reportó la dependencia.

La institución informó sobre el fallecimiento del capitán Ángel Zúñiga en su cuenta de la red social X, donde expresó su pesar por el deceso de este marino que estuvo a cargo de la aduana de Manzanillo, en Colima, antes de ser enviado a Sonora.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, indicó.

La muerte del capitán Ángel Zúñiga se suma a otras bajas de mandos la Semar en los últimos meses, en medio de investigaciones por robo y contrabando de combustibles en puertos y aduanas.

De acuerdo con antecedentes de sucesos en los que perdieron la vida varios mandos de la Marina, al deceso del capitán Ángel Zúñiga se suman las del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de presuntamente denunciar la red de huachicol en la que participan los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna, Vicealmirante del Cuerpo General (DEM) de la Marina y su hermano Fernando, Contralmirante).

En mayo de 2023, un comando ejecutó al subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias.

La Crónica de Hoy/2025