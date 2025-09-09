Personal médico del ISSSTE Hidalgo retira con éxito tumor ovárico a derechohabiente  

Especialistas del ISSSTE extrirpan tumor Parte del equipo médicos de especialistas del hospital general en Pachuca, Hidalgo del ISSSTE, salvaron la vida a derechohabiente de 45 años, quien presentó un tumor infectado en el área abdominal

Especialistas del Hospital General (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio” en Pachuca, Hidalgo, del ISSSTE, retiraron con éxito un tumor ovárico, que ponía en riesgo la vida de una derechohabiente de 45 años, quien fue ingresada de urgencia.

La paciente fue ingresada de emergencia al presentar dolor abdominal intenso, náuseas y vómito, por lo que se le realizaron las pruebas diagnósticas correspondientes, las cuales arrojaron la presencia de una masa anormal infectada en el área abdominal.

La coordinadora del Servicio de Ginecoobstetricia de esta unidad, Dimma Elisa Ibarra Villegas, señaló que el tumor ovárico que se le detectó lleva el nombre de cistoadenoma gigante abscedado, el cual y ponía su vida en peligro inmediato, debido a que la infección y el daño intestinal pudieron haber provocado complicaciones graves e incluso la muerte, si no se intervenía de manera urgente.

Un equipo médico multidisciplinario intervino a la paciente en una cirugía que duró 6 horas y en la que participaron oncólogos y ginecoobstetras quienes lograron extirpar completamente el tumor y se evitó que se propagara la infección.

Para ello, se tuvieron que retirar 20 centímetros de intestino dañado por el tumor, además de que llevaron a cabo el procedimiento de reparación de intestino a fin de restablecer el funcionamiento del sistema digestivo de la derechohabiente, quien evolucionó de manera satisfactoria.

“La paciente evolucionó muy bien, por lo que fue dada de alta. Deberá cuidar de la herida quirúrgica, así como mantener una buena alimentación y acudir a citas periódicas en las distintas especialidades”.