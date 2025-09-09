Pese a tensiones comerciales con EU, exportaciones de autos en México aumentaron 1,41 %

De acuerdo con los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) realizado por el INEGI, la producción de vehículos ligeros en México retrocedió un 0,78 % interanual en agosto de 2025 mientras que las exportaciones aumentaron un 1.41% a pesar de las tensiones con Estados Unidos.
Hasta agosto de este año, se registró además un descenso en las ventas internas del 2.99% respecto al mismo periodo del año pasado, al ubicarse en 124 mil 180 unidades.
En comparación, las exportaciones acumuladas hasta el mismo mes sumaron 2 millones 252 mil 578 vehículos, lo que significó una caída anual del 1.02%, donde Estados Unidos fue el principal destino adquiriendo el 79% de los envíos, a pesar de la política arancelaria.
Los siguientes mercados más amplios fueron Canadá con el 11.1%, Alemania con el 2.9%, y Colombia con el 1.1%.
El INEGI señaló que los resultados fueron obtenidos se los reportes de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de 6 compañías no afiliadas, en total representaron 39 marcas de autos producidos y comercializados en el país.