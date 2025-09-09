Pese a tensiones comerciales con EU, exportaciones de autos en México aumentaron 1,41 %

Producción de autos en México cae un 0,78 % en agosto Aspectos de la producción de unidades blindadas en una fábrica de Atizapán, Estado de México. (Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) realizado por el INEGI, la producción de vehículos ligeros en México retrocedió un 0,78 % interanual en agosto de 2025 mientras que las exportaciones aumentaron un 1.41% a pesar de las tensiones con Estados Unidos.

Hasta agosto de este año, se registró además un descenso en las ventas internas del 2.99% respecto al mismo periodo del año pasado, al ubicarse en 124 mil 180 unidades.

En comparación, las exportaciones acumuladas hasta el mismo mes sumaron 2 millones 252 mil 578 vehículos, lo que significó una caída anual del 1.02%, donde Estados Unidos fue el principal destino adquiriendo el 79% de los envíos, a pesar de la política arancelaria.

Los siguientes mercados más amplios fueron Canadá con el 11.1%, Alemania con el 2.9%, y Colombia con el 1.1%.

El INEGI señaló que los resultados fueron obtenidos se los reportes de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de 6 compañías no afiliadas, en total representaron 39 marcas de autos producidos y comercializados en el país.