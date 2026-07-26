Alista Senado Foro sobre iniciativa presidencial contra Feminicidio; abiertos a modificarla

Se prevé que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, México cuente con una nueva ley contra el feminicidio. Foto de archivo.

El Senado de la República alista “un gran foro” sobre la iniciativa presidencial en materia de la nueva Ley general para prevenir, Investigar y Sancionar el feminicidio en México a fin de revisar la situación de este delito en México, identificar fallas institucionales y en su caso enriquecer o corregir esta iniciativa que plantea cárcel de hasta 70 años para quien incurra en este delito y que sea imprescriptible.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, del Senado, Malú Micher aseguró que estarán abiertos a hacer ajustes o cambios a la iniciativa, siempre que sean para mejorarla o enriquecerla pues reconoció que uno de los principales retos no sólo está en la creación de nuevas normas, sino en garantizar que las instituciones encargadas de aplicarlas funcionen.

“De nada nos va a servir tener una nueva ley y tener un tipo penal único de feminicidio si a la hora de la hora las instituciones no funcionan”, advirtió.

La meta, afirmó, es que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, México pueda contar con una nueva legislación general para prevenir, investigar y sancionar los feminicidios.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier detalló que el proceso de dictamen se realizará en agosto y para la primera semana de septiembre se estaría llevando al pleno para su votación y eventual aprobación.

Aunque Micher no precisó fechas para este parlamento abierto, señalo que se invitará a todas las comisiones de Equidad de Género de los 32 congresos estatales y el de la Ciudad de México, a especialistas y académicos, a la Fiscal General, Ernestina Godoy, a la Secretaría de la mujer y otros interesados de organizaciones de la sociedad civil.

“Vamos a abrir un foro nacional para que primero hagamos un diagnóstico. ¿Qué está pasando en el país con el feminicidio? ¿Qué está pasando en los estados? ¿Quiénes están contribuyendo a que no se avance en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y para la sanción a los agresores, a los feminicidas? Es un diagnóstico en el que van a intervenir expertas, expertos, defensores, defensoras académicas, investigadoras, fiscales. Estaremos invitando a fiscales, algunas fiscales. No nos da tiempo de invitar a todas las fiscales de todo el país”, aseveró

La presidenta de la Comisión Permanente , Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta ley se pondrá a discusión del Pleno del Senado una vez que inicie el próximo Periodo de Sesiones que arranca a partir del 1 de septiembre próximo.

La iniciativa, ya fue turnada para su revisión y dictaminación a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera del Senado quienes convocarán en los próximos días a un gran foro de análisis sobre este tema.

La senadora de Morena consideró que la discusión de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum no debe limitarse a una revisión legislativa, sino convertirse en un ejercicio para conocer las condiciones reales en las que se investigan estos delitos en las entidades federativas.

El foro revisará tres ejes principales de la propuesta: prevención, investigación y sanción, con el propósito de detectar áreas de mejora y, en su caso, modificar el contenido de la iniciativa antes de su aprobación.

La senadora explicó que el mecanismo de trabajo será bajo el esquema de “debe decir”: revisar qué establece actualmente el proyecto de ley y qué debería modificarse para fortalecerlo con la experiencia de quienes atienden directamente los casos.

“Si las investigadoras, las abogadas y las defensoras no están convencidas de algo porque tienen mucha experiencia y tienen aportaciones, serán bienvenidas todas las propuestas que sean para avanzar”, afirmó.

La iniciativa presidencial busca establecer un tipo penal único de feminicidio en todo el país, un protocolo nacional de actuación para las investigaciones, ampliar las razones de género y armonizar criterios para evitar que un mismo delito sea tratado de manera diferente dependiendo del estado donde ocurra.

Micher adelantó que el foro podría realizarse en una sola jornada de trabajo, aunque no descartó ampliar el tiempo si el análisis requiere más sesiones. Participarán también las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Primera.

La legisladora aseguró que existe la posibilidad de que el Senado apruebe la reforma en los primeros días de septiembre, para posteriormente enviarla a la Cámara de Diputados y a los congresos estatales.

“El objetivo es una reflexión profunda, crítica y con propuesta. Lo importante es avanzar para garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia”, estableció