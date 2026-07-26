Bachillerato Nacional abre oportunidades académicas y laborales para casi 2 millones de jóvenes

Bachillerato Nacional

Casi dos millones de estudiantes de Educación Media Superior en México forman parte del nuevo modelo del Bachillerato Nacional, una estrategia que busca ampliar sus posibilidades tanto para continuar con estudios universitarios como para incorporarse al mercado laboral con mayores herramientas y certificaciones.

Así lo destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al señalar que el esquema de doble certificación fortalece la formación académica y técnica de las y los jóvenes, al otorgarles un reconocimiento respaldado por Instituciones de Educación Superior (IES).

Doble certificación

El funcionario explicó que este modelo ya beneficia a egresados como María de Lourdes Márquez Serrano y sus 29 compañeras y compañeros de la carrera de Técnico en Agricultura Sustentable del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 318 “Jesús Moncada de la Fuente”, en Tlahuapan, Puebla.

Gracias a este esquema, las y los estudiantes obtienen una doble certificación que acredita tanto su preparación académica como su formación técnica, lo que les permitirá continuar una carrera como Ingeniería Agrónoma o incorporarse al sector agrícola con mejores oportunidades de desarrollo.

Mario Delgado recordó que durante el ciclo escolar 2025-2026 el Gobierno de México entregó por primera vez este tipo de certificación a más de 527 mil egresadas y egresados del Bachillerato Nacional.

El titular de la SEP informó que el Bachillerato Nacional ofrece actualmente 207 opciones de formación técnica, tecnológica y laboral, agrupadas en 10 campos de conocimiento alineados con las necesidades productivas y estratégicas del país.

Precisó que un millón 979 mil 84 estudiantes cursan alguna de estas opciones, lo que fortalece su preparación y amplía sus posibilidades de desarrollo académico y profesional.

Además, señaló que los certificados cumplen con los estándares del Marco Nacional de Cualificaciones y de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, lo que brinda mayor certeza jurídica y reconocimiento a las trayectorias educativas de las y los jóvenes.

Universidades participan en el modelo

Mario Delgado explicó que esta estrategia es resultado del trabajo coordinado del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior.

En este organismo participan 31 instituciones públicas, entre ellas 23 universidades estatales, seis universidades nacionales, además del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que colaboran en la actualización de planes de estudio, la formación docente, el equipamiento de talleres y laboratorios, así como en el desarrollo de materiales didácticos.

Agregó que estas acciones forman parte del programa “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”, iniciativa que busca fortalecer la vinculación entre la Educación Media Superior y Superior y ampliar las oportunidades de desarrollo para cerca de dos millones de estudiantes.

Puebla refleja los resultados

Durante la ceremonia de graduación del CBTA 318, la directora del plantel, Karina Hernández Lara, recordó que hace 13 años la comunidad buscaba contar con un espacio de formación técnica para las y los jóvenes de la región.

Aseguró que ese esfuerzo hoy se refleja en estudiantes que han obtenido reconocimientos nacionales, entre ellos el primer lugar en Manejo de Dron Agrícola y el segundo lugar en Injerto de Frutales.

También destacó el trabajo de la comunidad educativa de la llamada Casa de las Luciérnagas, integrada por docentes —la mayoría con Maestría en Ciencias— y una matrícula de entre 90 y 100 estudiantes por ciclo escolar, quienes ahora entregan una nueva generación de técnicos en Agricultura Sustentable preparados para incorporarse al desarrollo del campo mexicano o continuar su formación profesional.