Piden Ongs a SEP cancelar registro de academias militares tras muerte de Dafne

Acusan vacíos legales en la operación de escuelas militarizadas

Organizaciones civiles de defensa de los menores exigieron a la Secretaría de Educación Pública e prohibir explícitamente la educación militarizada y cancelar todos los registros existentes tras la muerte de Dafne, una niña de 13 años de edad, que falleció en una academia militarizada, donde realizaba un curso de verano.

De acuerdo con su madre, Alejandra Quintos, el delito se investiga como feminicidio con causa de muerte por sumersión.

De hecho, autoridades detuvieron este sábado a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada “Doenitz”, donde murió la niña Dafne.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), el responsable de esta institución ubicada en Ciudad Madero, ya se le cumplimentó esta orden de aprehensión por lo que en las próximas horas será presentado ante un juez de control que definirá su situación jurídica.

Esta es la segunda detención que se realiza en este caso, la primera fue Yanina “N”, quien está prisión preventiva en el penal de ese mismo municipio.

La organización Tejiendo Redes Infancia presidida por Juan Martin Pérez García advirtió que las tres muertes de adolescentes en escuelas militarizadas muestran patrones de abuso, falta de supervisión, impunidad y participación de personas sin formación docente en este tipo de establecimientos.

“ La muerte de Dafne puede investigarse como una posible cadena de responsabilidades”, aseveró

En ese sentido consideró que el posicionamiento de la SEP donde acusa que las escuelas militarizadas son irregulares es un primer paso para proteger a las infancias, por lo cual corresponde iniciar con la cancelación de registros y un plan de acompañamiento a las y los estudiantes para encontrar otras alternativas educativas en el próximo ciclo escolar.

Pérez García aseveró que el caso de la muerte de Dafne en una escuela militarizada revela un posible vacío de regulación y supervisión en esa materia.

Recalcó que la falta de claridad institucional no elimina la responsabilidad del Estado. Las autoridades educativas, de protección civil, salud, procuración de justicia y protección de derechos deben explicar qué inspecciones realizaron, qué riesgos identificaron y qué medidas adoptaron.

“ Un registro educativo no equivale a autorización para impartir disciplina militar”, acusó

Recordó que la SEP afirmó que no existe disposición normativa que autorice la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.

También señaló que no está permitida la prestación de servicios educativos bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense”.

Dijo que las prácticas presentadas como mecanismos para “formar el carácter”, “corregir conductas” o imponer obediencia están prohibidas porque violan los s derechos de la infancia.

La educación infantil nunca puede incluir golpes, amenazas, aislamiento, privación de alimentos o agua, ejercicios peligrosos, novatadas, humillaciones ni castigos que pongan en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes.

Dafne Zapata murió a los 13 años durante un campamento organizado por una academia denominada “militarizada” en Tamaulipas.