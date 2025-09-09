Ponen en marcha Fundación Diana Laura Riojas de Colosio; “amplificar su legado” : Luis Donaldo

El senador Luis Donaldo Colosio abraza a un niño durante el arranque de la Fundación Diana Laura Riojas

Con la misión de amplificar su legado social y moral, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, arrancó de manera oficial, la Fundación, Diana Laura Riojas Reyes que buscará llevar esperanza y oportunidades a quienes más lo requieran, en especial a niñas, niños y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Rodrigo Saval Pasquel, será el presidente de esta Fundación que arrancó en Nueva Rosita, Coahuila, estado donde nació Diana Laura hace 68 años por lo cual su hijo decidió rendirle un homenaje que trascienda su memoria con esta fundación.

“Hace 68 años, en esta tierra minera y orgullosa, nació Diana Laura Riojas Reyes. Una mujer de convicciones firmes, sensibilidad social y un profundo amor por México y por su familia.

Nuestra misión es clara: amplificar el legado social y moral de Diana Laura, llevando esperanza y oportunidades a quienes necesiten, pero especialmente niñas, niños y mujeres en situación de vulnerabilidad”, explicó Saval Pasquel

Recalcó que no se trata solo de recordarla, sino de continuar su ejemplo con acciones concretas en todo el país.

Como primer acto se realizó un proyecto para mejorar la educación de 90 niñas y niños del Jardín de Niños “Diana Laura Riojas de Colosio”, ubicado en Nueva Rosita, Coahuila

que buscan aumentar la calidad de sus estudios.

Para ello se busca la remodelación integral del salón de usos múltiples, la construcción de un sistema de desagüe pluvial.

Asimismo la donación de mobiliario y de un sistema de audio al igual que de un sistema de Aire Acondicionado.

Durante el evento, Colosio Riojas anunció que encomendó a Saval Pasquel la dirección de la Fundación, con la tarea de llevar a cada rincón de México el mensaje que definió en vida a Diana Laura: amor, esperanza, fortaleza y compromiso con su gente.

Con este arranque—agregó— la Fundación se proyecta como un faro de esperanza y dignidad en el país, abrazando la fuerza de un pueblo que, como el alcatraz, florece con resiliencia.