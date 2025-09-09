Profeco alerta de secadoras de ropa que tienen riesgo de incendiarse

Secadora Speed Queen

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Alliance Laundry Systems LLC, hacen un llamado a propietarios de secadoras de las marcas Huebsch, Speed Queen y Unimac, para someter a una revisión sus artículos ante el riesgo de que se registren incendios.

La Profeco señaló, que se han detectado en 556 unidades uno o más de los tornillos de montaje ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida y que se han desprendido durante el ciclo de secado de la maquina, lo que trae como consecuencias; fugas de gas y quemado de cableado, que terminan en una combustión.

Lo productos, que deben de ser revisados tienen el número de modelo: dígito 1° letras S, H o U; dígito 3° al 5° números 030, 035, 045 o 055; dígito 6° letra N, L, R o D, y dígito 13° número 6.

La campaña de revisión dio inicio en abril de 2025 y tendrá una vigencia indefinida; las reparaciones son a domicilio y no tienen costo alguno.

Las personas, cuyos electrodomésticos se vean dañados van a poder hacer válida la reparación, comunicándose con Alliance Laundry Systems, a través del siguiente correo electrónico: inquiries@alliancels.com. De esta manera se programará la visita de un técnico, para que componga la secadora de ropa.