Paquete Económico trae recorte de 10.3 mil mdp a Seguridad Pública

La inseguridad, una de las demandas más urgentes que requieren inmediata atención

En medio de la inseguridad y violencia que se registra en grandes regiones del país, el Ejecutivo Federal plantea una reducción de más de 10 mil 311 millones de pesos a la Seguridad y Protección Ciudadana para el próximo año, según el Paquete Económico y Presupuestal para 2026.

El presupuesto de ese rubro para este año es de 70 mil 422.2 millones de pesos. Sin embargo para el 2026 se plantea reducirlo a 60 mil 110.9 millones de pesos.

Es decir, ese sector, es uno de los más castigados con un 17.5% menos que en el 2025, lo que equivale a un recorte de 10 mil 311 millones de pesos a la Seguridad y Protección Ciudadana para el próximo año.

Ello cuando las presiones de la administración de Donald Trump contra el gobierno mexicano se han endurecido para combatir a los carteles de la droga y el crimen organizado.

Contrario a ello para la Sedena se plantea un aumento de 12 mil 465.4 millones de pesos para el próximo año con un presupuesto de 170 mil 753.1 millones de pesos cuando este año se le asignaron 158 mil 287.8 millones de pesos.

A la Secretaria de la Marina no le fue mejor pero tampoco peor. Se plantea dejarle casi el mismo presupuesto que tiene para este año y apenas se la aumenta 38 millones de pesos para dejar en 65 mil 926.8 millones de pesos para el 2026.

Al igual que a la Fiscalía General de la República para la que proponen un aumento de 933.5 millones de pesos para el 2026 para dejarlo en 21, 059.4 mil millones de pesos.

CASTIGADOS

Aunque es poco, el sector salud, no se salva de un recorte a su presupuesto pues se plantea reducir su presupuesto en 132 .6 millones de pesos al pasar de 66, 693.2 mmdp a 66, 825.8 mmdp para este 2026.

Otros ramos que sufren recortes en este proyecto de Presupuesto son Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al que se plantea una disminución del 7.8% equivalente a mil 757 millones de pesos.

Dicho sector se la asignaron 38 mil 48 millones de pesos en este año pero ahora se le plantea un presupuesto de 36 mil 290.1 millones de pesos, es decir un recorte de mil 757 millones de pesos.

A la Secretaria de Cultura no le fue mejor, pues se plantea un recorte de mil 984.1 millones de pesos al pasar de un presupuesto actual de 15 mil 81 millones de pesos a 13 mil 97 millones de pesos para el 2026.

GANADORES

Contrario a ello, se plantea un aumento del 86.8 % para la Secretaria de Energía al pasar de 138 mil 307. 4 millones de pesos a 267 mil , 439.1 millones de pesos, lo que se traduce en un “brinco” de 129 mil 131 millones de pesos.

Otro de los rubros ganadores es el de Bienestar que aglutina los programas sociales como pensiones y becas, pues a este sector se le plante incrementar su presupuesto en 12.4 %., es decir un aumento de 94 mil 626 millones de pesos para el próximo año.

Dicha secretaria tiene un presupuesto actual de 579 mil 883.9 millones de pesos y se plantea aumentarle el presupuesto a 674 mil 510 millones de pesos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que ahora integrará al IFT, no se queda atrás pues se plantea un incremento del 23.7% al pasar de tres mil 10 .2 millones de pesos a tres mil 852.7 millones de pesos, un incremento de 842 millones de pesos para el 2026.

La Secretaria de Educación también es otra de las beneficiadas pues se plantea aumentar en 6.4 % su presupuesto respecto a este año, es decir, 62 mil 127.7 millones de pesos adicionales para el 2026.

Pasa de 465 mil 871.9 millones de pesos a 513 mil 15 millones de pesos para el 2026.