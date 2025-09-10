Morena cancelará “turismo parlamentario”; se eliminará viajes internacionales: Adán Augusto

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López arremetió contra la panista Lily Téllez (Senado)

Morena va por la cancelación de los viajes al extranjero, o “turismo parlamentario”, el congelamiento de las dietas y subvenciones de los legisladores así como la eliminación de contratos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder del grupo parlamentario mayoritario, Adán Augusto López.

“Se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezcas, han quedado suspendidos todos los viajes”, sentenció

--¿Ni siquiera los de la presidenta del Senado?, se le cuestionó.

--Suspendidos todos los viajes internacionales, esa es una propuesta de nosotros del grupo parlamentario de Morena, remachó.

Para ello, la bancada de Morena en el Senado presentará la próxima semana un plan de austeridad que incluye estas medidas, con lo cual la Cámara Alta ahorrará 500 millones de pesos al año, según informó el tabasqueño.

“Vamos a proponer que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público, esto es que ya independientemente del grupo político, fracción, grupo parlamentario al que pertenezcan, han quedado suspendidos todos los viajes internacionales”, destacó.

Insistió en que el próximo año la Cámara Alta no solventará los gastos de los legisladores para viajar al extranjero por alguna comisión o encomienda parlamentaria.

El líder parlamentario aseguró que no hay necesidad de hacer viajes internacionales. “Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior, entonces se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año, para el 2026”, detalló.

Comentó que la Cámara Alta ejercerá un presupuesto en 2026, idéntico al de este año, medida con la que se pretende ahorrar 500 millones de pesos.

“No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni en subvenciones, ni en ningún lujo”, indicó.

El tabasqueño informó que también se cancelará el servicio de valet parking y se tomó la decisión de que el Senado absorba a esos trabajadores, con mejores condiciones salariales y laborales.