Instauran dos juntas locales de Sanidad Vegetal Agroecológicas en Veracruz

Juntas Locales de Sanidad Vegetal Agroecológicas

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), puso en marcha el programa “Juntas Locales de Sanidad Vegetal Agroecológicas” para instaurar de manera paulatina, 30 reuniones en 12 entidades del país.

Las autoridades federales informaron que este programa tiene el propósito de prevenir y controlar de manera amigable con el medio ambiente, las principales plagas y enfermedades que afectan a los cultivos de cítricos, café, plátano, mango, cacao, vainilla y achiote, entre otros.

El Senasica, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, afirmaron que buscan impulsar la inclusión productiva, el desarrollo rural sustentable y sostenible y el acceso de las comunidades a un mayor número de mercados nacionales e internacionales, a través del uso de bioinsumos que cumplan con los estándares de los mercados internacionales de destino.

El pasado 12 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Sanidad Vegetal, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CMMYT) en Texcoco, Estado de México, el Senasica entregó dos cédulas de registro a las primeras Juntas Locales Agroecológicas de Sanidad Vegetal, con sede en Tuxpan y Martínez de la Torre, Veracruz.

El Senasica detalló que las juntas fungen como organismos auxiliares para la implementación de las medidas fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales.

La Crónica de Hoy 2026