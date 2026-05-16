Sheinbaum: ningún funcionario deshonesto podrá refugiarse en la 4T

Ningún corrupto será protegido por la 4T, advierte Sheinbaum tras entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ningún funcionario corrupto podrá esconderse “bajo el halo de la transformación”, luego de darse a conocer la entrega a autoridades de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

Durante un acto público, la mandataria federal afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación no protegerá a personas involucradas en actos de corrupción o presuntos vínculos con la delincuencia organizada. “Nadie que no sea honrado puede esconderse bajo el halo de la transformación”, expresó Sheinbaum.

Las declaraciones ocurrieron después de que se confirmara que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses para enfrentar acusaciones relacionadas con narcotráfico y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno actuará siempre bajo los principios de honestidad y transparencia, y reiteró que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas. No obstante, dejó claro que la administración federal no encubrirá a ningún servidor público señalado por actos ilícitos.

Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y es señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente recibir sobornos de “Los Chapitos” a cambio de proporcionar información sobre operativos y acciones de seguridad.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios internacionales, el exfuncionario habría alertado en varias ocasiones sobre cateos y operativos contra laboratorios clandestinos, permitiendo que integrantes del grupo criminal escaparan antes de las intervenciones policiacas.

Por su parte, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y exaspirante político de Morena, enfrenta acusaciones relacionadas con presunta protección financiera y política a integrantes del crimen organizado durante procesos electorales en la entidad.

La entrega de ambos exfuncionarios ocurre en medio de una creciente presión de autoridades estadounidenses contra presuntas redes de narcopolítica en Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene investigaciones contra varios funcionarios y exfuncionarios relacionados con el gobierno estatal sinaloense.

En respuesta, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier procedimiento judicial debe realizarse con apego a la legalidad y con pruebas contundentes. Sin embargo, la presidenta reiteró que el combate a la corrupción sigue siendo uno de los ejes principales de su administración.

Sheinbaum también afirmó que la Cuarta Transformación pertenece al pueblo de México y no puede ser utilizada como protección política por personas que actúen fuera de la ley.

Las declaraciones de la mandataria se producen además en un contexto de tensión diplomática entre México y Estados Unidos por las investigaciones relacionadas con funcionarios sinaloenses y las exigencias de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre nuevas órdenes de captura o procesos judiciales en territorio nacional relacionados con este caso. Mientras tanto, las investigaciones continúan en cortes federales estadounidenses.