La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura unidad académica de Kanasín, Yucatán de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y Bachillerato Nacional

En Yucatán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y el Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305, que otorgarán el derecho a la educación a 2 mil 380 estudiantes: mil 300 de Superior y mil 80 de Media Superior, respectivamente.

“Fíjense nada más, 40 años después luchando por la educación y hoy abrimos las puertas de la educación a las y a los jóvenes. Yo tuve el privilegio de estudiar hasta el doctorado; a mí me pagó la educación el pueblo de México y yo tuve, inclusive, la posibilidad de irme fuera de México a estudiar con una beca de la UNAM; fui a estudiar el doctorado fuera. ¿Y qué es lo que quiero?, ¿qué es lo que sueño? Que todos los jóvenes mexicanos puedan tener el derecho que tuve yo”, afirmó desde Kanasín.

Recordó que en el periodo neoliberal la educación fue vista como una mercancía y fue hasta 2018, que llegó la Cuarta Transformación, que se concibió como un derecho. Por ello, su administración estableció la meta de generar, entre 2025 y 2026, 200 mil nuevos lugares de preparatoria, así como 300 mil de educación superior en el sexenio, a través de la UNRC, las Universidades Benito Juárez y universidades públicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Agregó que otros derechos que ha impulsado la Cuarta Transformación son el acceso a la vivienda, con la construcción de un millón 800 mil nuevas casas en todo el país; los Programas para el Bienestar para toda la población y las becas para estudiantes de primaria hasta universidad; y en materia de salud, la construcción de 9 mil camas y la inauguración de nuevos centros hospitalarios, como el Hospital General Dr. Agustín O´Horán que se inaugurará mañana. “A partir del lunes, cero pesos, cero cuota para la salud en Yucatán”, agregó.

Además, la mandataria se comprometió a que apoyará al Gobierno de Yucatán para garantizar el abastecimiento de agua potable en Mérida.

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que en Yucatán, la universidad que dirige ya tiene presencia en 48 de los 106 municipios de este estado, a través de la cobertura en educación a distancia y la convocatoria que se va a publicar el próximo mes de junio para 1,500 estudiantes más en este nuevo plantel de Kanasín, que, junto a los 775 que ya están inscritos, va a permitir iniciar el próximo ciclo escolar con más de 2,000 alumnos y alumnas.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, puntualizó que la inversión de este nuevo plantel ascendió a 103 mdp —entre construcción y equipamiento— y cuenta con 31 aulas, dos centros de cómputo, un laboratorio de usos múltiples, espacios para videoconferencias y conectividad satelital.

La estudiante de la UNRC, Waldi Adamari Euceda Arriaga, agradeció a la presidenta de México por la construcción de este nuevo espacio educativo que alimenta la esperanza de miles de mujeres y hombres que quieren seguir estudiando.

Previo a la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la UNRC, la Jefa del Ejecutivo Federal cortó el listón inaugural del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305 de Mérida, Yucatán, que beneficiará a mil 80 alumnos, 540 por turno. El nuevo centro escolar tuvo una inversión de 68 mdp: 50 mdp en obra y 18 mdp en equipamiento; se encuentra asentado en una superficie de 7 mil 783 metros cuadrados (m2), cuenta con dos edificios: A y B, 12 aulas, un laboratorio, tres talleres, área administrativa, cancha multifuncional, plaza cívica, acceso, andadores y áreas verdes; así como sanitarios, módulo de vigilancia y estacionamiento con 35 cajones.