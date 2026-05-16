Morena acusa al gobierno de Chihuahua de intentar frenar con bloqueos marcha contra Maru Campos

Bloqueos en carreteras de Chihuahua Legisladores de Morena denunciaron presuntos intentos para impedir la movilización convocada este sábado en Chihuahua capital (X: @GildoGarzaMx)

La tensión política subió este sábado en Chihuahua luego de que legisladores de Morena acusaran al gobierno estatal de intentar frenar la marcha convocada contra la gobernadora María Eugenia Campos, conocida como Maru Campos.

Desde temprano comenzaron a circular en redes sociales videos donde se observaban bloqueos en distintos puntos de la carretera federal 45 y en algunos accesos principales hacia la capital del estado.

En las grabaciones se veía a grupos de personas con pancartas de apoyo al gobierno estatal y mensajes contra Morena. Entre las consignas destacaban frases como “Chihuahua es de los chihuahuenses”, “Chihuahua libre y soberano” y “Morena es un narcopartido”.

Ante esta situación, legisladores morenistas acusaron un supuesto intento de boicotear la movilización y advirtieron que presentarán denuncias formales por los bloqueos registrados durante la jornada.

Horas antes, Morena había explicado en redes sociales que la marcha tenía como propósito, según señalaron, “defender la soberanía nacional frente a un gobierno estatal que guarda silencio y le da la espalda a la gente”.

El partido también aseguró que la movilización sería pacífica y que buscaba exigir claridad ante distintos temas políticos y sociales en la entidad.

Después de que Morena anunciara la protesta, la gobernadora Maru Campos respondió públicamente y afirmó que este tipo de movilizaciones forman parte de estrategias políticas para buscar responsables en lugar de asumir responsabilidades.

Bloqueos en carreteras de Chihuahua Legisladores de Morena denunciaron presuntos intentos para impedir la movilización convocada este sábado en Chihuahua capital (X: @CruzPerzCuellar)

Mientras tanto, asociaciones agrícolas mencionadas en medio de la polémica salieron a deslindarse de los bloqueos registrados en carreteras estatales y federales.

La Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras A.C. difundió un comunicado donde aseguró que no participa en ninguna movilización y aclaró que la regidora Patricia Alexa Jiménez Torres no representa a la organización.

El presidente de la asociación, Jorge Agustín Chinolla Gámez, señaló que se mantienen al margen de cualquier bloqueo y reiteró que el grupo está integrado por productores dedicados al trabajo agrícola y al respeto de la ley.

En el mismo sentido, la organización Productores Agrícolas Misión Indios del Conchos también rechazó cualquier relación con las protestas y afirmó que no respalda cierres de vialidades.

Su presidente, José Abel González Hidalgo, aseguró que la agrupación no participa en acciones de bloqueo y también negó que la regidora Alexa Jiménez Torres tenga representación dentro de esa asociación.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si habrá operativos especiales tras los bloqueos y las protestas registradas en Chihuahua.