IMSS da seguimiento a estado de salud de niña víctima de explosión

Director del IMSS, Zoé Robledo en hospital de pediatría Zoé Robledo acudió al hospital de pediatría del Siglo XXI, a constatar el estado de salud de la menor quien fue protegida por su abuela, doña Alicia, tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acudió al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI para verificar personalmente la atención médica brindada a la niña que fue protegida de las llamas por doña Alicia, abuela de la menor a quien con su cuerpo protegió a la pequeña, tras la explosión de una pipa de gas el pasado miércoles.

El titular del Seguro Social conversó con la madre de la menor, a quien se le informó sobre el estado de salud tanto de su hija como de su madre, la señora Alicia que actualmente recibe atención médica en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Magdalena de las Salinas.

“Reconocimos la heroica acción que realizó la señora Alicia, y le informamos que toda la atención está garantizada y cubierta con insumos y por los mejores médicos del país, los del IMSS”, aseguró Zoé Robledo.