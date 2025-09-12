Sheinbaum destaca inversiones en Sonora y asegura que se está trabajando en la infraestructura

La presidenta de México resaltó los avances en materia de infraestructura y desarrollo que se llevan a cabo en Sonora, en coordinación con el gobierno estatal que encabeza Alfonso Durazo, quien este viernes presentará su cuarto informe de gobierno.

Presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

Durante una intervención ante medios de comunicación, la mandataria reconoció que el trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora ha permitido poner en marcha proyectos clave para detonar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población sonorense.

Destacó que actualmente se construyen diversos hospitales y centros educativos en el estado, lo que fortalecerá de manera significativa los servicios de salud y educación para las comunidades locales. Además, señaló que se está impulsando el fortalecimiento del Puerto de Guaymas, considerado uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo de la región, con una inversión pública y privada relevante y bajo la administración de la Secretaría de Marina.

En materia de conectividad, subrayó los avances en la carretera Guaymas–Chihuahua, obra considerada de gran importancia por su potencial para conectar de forma más directa al puerto con Ciudad Juárez, a través del eje carretero Chihuahua–Juárez. “Es una obra de varios miles de millones de pesos y vamos avanzando año con año”, señaló.

Agregó que este año también concluirá el tramo carretero Bavispe–Casas Grandes, el cual permitirá reforzar la conectividad entre Sonora y Chihuahua, particularmente en la zona norte del estado.

La mandataria expuso que, de forma paralela, se trabaja en el fortalecimiento de distritos de riego, especialmente en el sur de Sonora, además de impulsarse un programa integral para garantizar el abasto de agua en Hermosillo, la capital del estado.

Finalmente, anunció un nuevo proyecto desarrollado en conjunto con el sector ganadero y el gobierno estatal para fortalecer la producción de carne en la entidad, con el objetivo de que Sonora no solo exporte cabezas de ganado, sino que incremente el valor agregado de su producción cárnica, reconocida como una de las mejores del país.

“Estamos hablando de inversiones muy importantes y de un esfuerzo conjunto que permitirá a Sonora consolidarse como un motor de desarrollo en el noroeste del país”, concluyó.