Alberca y relojes inteligentes , captura de Hernán Bermúdez; “Paraguay no será refugio de delincuentes”, dice Presidente

CDMX — En una lujosa residencia con alberca, dólares, euros, whisky, celulares y relojes de alta gama -como los que usa el senador Adán Augusto López Hernández- estaba Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, acompañado de su esposa. Eran las 23:00 horas del viernes en Asunción, capital de Paraguay, cuando fuerzas de seguridad del país sudamericano irrumpieron en la vivienda. Minutos después, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco yacía en el piso, bocabajo, con una pierna de un militar sobre su espalda. “Era algo que podía suceder tarde o temprano”, dijo el detenido.

“Paraguay no será refugio de delincuentes”, declaró el presidente del país sudamericano, Santiago Peña, tras la detención de quien fuera, de 2019 a 2023, secretario de Seguridad del estado de Tabasco, también conocido como ‘El H’, y señalado de ser el presunto líder del grupo delictivo ‘La Barredora’ que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Qué le pongo, detenido, o qué?”, preguntó ‘El Abuelo’ a a las autoridades ministeriales luego de que fue informado de los motivos de su arresto.

“Aclare su firma”, le ordenó una agente. Hernán Bermúdez acató la indicación, sentado en un sillón con cojines claros. Masticaba chicle.