Lotería Nacional presenta billete conmemorativo por el 50 aniversario del Tianguis Turístico de México

En el marco del Tianguis Turístico de México, autoridades federales y estatales presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883, dedicado al 50 aniversario de este evento, cuya edición 2026 tiene como sede Acapulco, Guerrero.

Participaron la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; así como el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, y el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera.

Las autoridades señalaron que el Tianguis Turístico de México es un espacio clave para la promoción del patrimonio cultural, natural y gastronómico del país, además de fungir como plataforma de اللقاء entre actores del sector turístico nacional e internacional.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo por el 50 aniversario del Tianguis Turístico de México

Josefina Rodríguez indicó que la emisión del billete conmemorativo busca ampliar la difusión del Tianguis Turístico a nivel nacional, al integrarlo en un objeto de circulación cotidiana. Por su parte, Salomón destacó que el sorteo reconoce la trayectoria del evento y la contribución de quienes han participado en su desarrollo durante cinco décadas.

El secretario de Turismo de Guerrero subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la visibilidad del sector turístico y a promover los destinos del país ante un público más amplio.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo por el 50 aniversario del Tianguis Turístico de México

El Sorteo Superior No. 2883 se llevará a cabo el 22 de mayo de 2026 a las 20:00 horas. Contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos. De acuerdo con la Lotería Nacional, se han puesto a la venta 2.4 millones de cachitos a través de expendios autorizados y plataformas digitales.

La transmisión del sorteo se realizará en vivo a través de los canales oficiales de la institución.