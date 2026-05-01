Interponen denuncias trabajadores del IMSS ante órgano interno por despidos y hostigamiento laboral

Personas acuden a una clínica del IMSS (La Crónica de Hoy)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpusieron denuncias ante la Dirección Jurídica de la institución por hostigamiento, despidos injustificados e incluso por la suplantación de identidad en diferentes subdelegaciones.

Documentos en poder de este diario refieren que los trabajadores han presentado, por separado, las denuncias correspondientes no sólo en las subdelegaciones en la Ciudad de México, sino en la Delegación Regional de Veracruz.

En una de las denuncias, uno de los trabajadores señaló hostigamiento por parte de una servidora pública identificada como Antonia Gutiérrez Ramírez, a quien incluso acusan de presuntamente delegar sus obligaciones laborales a otras personas.

Además, la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos, así como la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación, dan seguimiento a una denuncia interpuesta en 2021, en donde una persona narró la suplantación de identidad, luego de que detectara que había sido inscrita como “patrón” en la subdelegación Del Valle, en la capital del país.

La denunciante, narró en su declaración, de la que se tiene copia, que quería que se deslindara de responsabilidad alguna, pues ella se encontraba adscrita en la subdelegación de Polanco, como “patrón” con la actividad de seguridad privada.

Dijo que siempre ha estado al corriente de las cuotas obrero-patronales. Sin embargo, en el mes de junio de 2021, personal del banco Santander en donde tiene su cuenta bancaria, le informó que mi cuenta había sido bloqueada por el IMSS.

Por este caso se detectó que habían ingresado a presuntos trabajadores de seguridad privada que la denunciante no reconocía como sus empleados, y que presuntamente ingresaron funcionarios del IMSS.

El documento señala a una persona identificada como Iván Pérez Cruz, familiar de la subdelegada de la colonia Del Valle, quien no quiso recibir a la denunciante.