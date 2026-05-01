Revelan fotos de ‘El Colo’ y reaviva los señalamientos por presuntos vínculos de Peso Pluma y Tito Double P con el Crimen Organizado

'El Colo' Capturado en 2003, por ser operador del Cártel de Sinaloa y trabajar directamente con 'El Chapo' Guzmán y Héctor 'El Güero' Palma.

En los años recientes, múltiples intérpretes del género de los”narco corridos" han sido señalados por presuntos vínculos directos con grupos del crimen organizado. Ya sea para enaltecerlos o complicidad en en delitos como lavado de dinero. Tal es el caso de Peso Pluma y Tito Double P, quienes han recibido señalamientos de este tipo de prácticas. Ahora, una nueva foto muestra a uno de sus familiares como un elemento del Cártel de Sinaloa en Nayarit

¿Cuál es la historia de ‘El Colo’ y su presunta relación con Peso Pluma y Tito Doble P?

José Ramón Laija Serrano, alias “El Colo” o “El Coloche”, fue identificado por autoridades federales mexicanas como uno de los principales operadores del narcotráfico en el occidente del país durante las décadas de 1980, 1990 y principios de los 2000.

De acuerdo con expedientes de la entonces Procuraduría PGR y reportes judiciales, inició su trayectoria criminal como colaborador cercano de Miguel Ángel Félix Gallardo y posteriormente se integró a las estructuras del Cártel de Sinaloa, donde trabajó bajo las órdenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma.

Las investigaciones oficiales señalaron que “El Colo” controlaba operaciones de tráfico de cocaína y heroína en Nayarit, Jalisco y parte de Sinaloa, además de coordinar rutas de trasiego hacia Estados Unidos. La PGR también lo ubicó como encargado de recibir cargamentos de droga provenientes de Colombia en las costas del Pacífico mexicano, especialmente en Colima y Nayarit. Tras la captura de “El Güero” Palma en 1995, las autoridades lo consideraron uno de los hombres que heredaron parte de la estructura operativa del grupo criminal.

Laija Serrano fue capturado el 7 de agosto de 2003 en Tepic, Nayarit, durante un operativo de la Policía Judicial estatal y autoridades federales. Según los reportes oficiales, viajaba junto con varios colaboradores en una camioneta sin placas y, al momento de la detención, se le aseguraron armas largas, pistolas, cartuchos y droga. Posteriormente fue trasladado a instalaciones federales y puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Ahora, en redes sociales salieron imágenes del momento de su captura y ha sido señalado como el padre de Jesús Roberto Laiga García y tío de Hassan Emilio Kabande Laija, más conocidos como “Tito Doble P” y “Peso Pluma”, intérpretes mexicano de narcocorridos

¿Por qué Peso Pluma y Tito Double P han sido ligados con el crimen organizado?

Los cantantes de corridos tumbados Peso Pluma y Tito Double P han sido relacionados públicamente con grupos del crimen organizado principalmente por el contenido de algunas de sus canciones, investigaciones sobre la industria del regional mexicano y versiones difundidas por periodistas especializados.

Sin embargo, hasta ahora no existe una acusación formal ni una sentencia judicial en México o Estados Unidos que los declare culpables de colaborar con organizaciones criminales.

En el caso de Peso Pluma, la polémica creció debido a que varios de sus corridos hacen referencia a figuras y actividades del narcotráfico, algo que históricamente ha ocurrido dentro del género de los narcocorridos. Además, periodistas como Anabel Hernández y Luis Chaparro han señalado presuntos apoyos financieros del crimen organizado durante el inicio de su carrera, aunque esas versiones no han derivado en cargos oficiales.

También, llamó la atención el caso de las amenazas atribuidas al CJNG en Tijuana en 2023, las cuales provocaron la cancelación de una presentación del cantante.

Por su parte, Tito Double P fue relacionado recientemente con José Ramón Laija Serrano, alias “El Colo”, antiguo operador del Cártel de Sinaloa ligado a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma. Algunos reportes periodísticos publicados en 2026 señalaron un supuesto parentesco entre ambos artistas y el exnarcotraficante, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

La discusión también ha alcanzado a algunas disqueras y promotoras del regional mexicano investigadas por presuntas operaciones financieras relacionadas con grupos criminales. Uno de los casos más conocidos es el de DEL Records y el productor Ángel del Villar en Estados Unidos, dentro de investigaciones vinculadas al CJNG.