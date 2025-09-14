SRE asiste a mexicanos a bordo de la flotilla Global Sumud

Global Sumud

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que ha dado asistencia consular a las personas mexicanas miembros de a bordo en la flotilla Global Sumud, esto a través de sus embajadas y red de consulados en la región.

La Cancillería manifestó que, desde su embarque en Barcelona el pasado 1º de septiembre, la dependencia, a través del consulado de México en esa ciudad y de la embajada de México en Argelia, han mantenido contacto permanente con las personas mexicanas que viajan en esta escuadra naval.

Durante su llegada y estancia en Túnez, punto de escala, la SRE detalló que la cónsul honoraria visitó y conversó con los connacionales entorno a sus necesidades. Recalcó que a los mexicanos les fue entregado material sobre sus derechos y sobre qué hacer en caso de cualquier eventualidad o emergencia, asimismo refrendó el apoyo y asistencia consular del Gobierno de México. A propósito, se aclaró que luego de los incidentes registrados en esa ciudad el pasado 8 y 10 de septiembre, el embajador de México en Argelia, contactó a los y las connacionales, quienes indicaron estar a salvo y viajar en otras embarcaciones.

A través de canales diplomáticos, la Cancillería de México ha solicitado al Gobierno del Estado de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia.

La SRE afirmó que las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones de México en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la flotilla Global Sumud, que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento. En tanto, la Secretaría reiteró su compromiso con la promoción del respeto de los derechos y la seguridad de las personas mexicanas en el exterior.

La flotilla Gobla Sumud zarpó desde costas españolas, a finales de agosto, cargada de ayuda humanitaria, hizo escala en Túnez y se encuentra a la espera de que se unan más embarcaciones desde la costa magrebí.