Inauguran Centro LIBRE número 30 en Tlaxcala; alcanza el 50% de cobertura en su territorio

En Tlaxcala se han inaugurado 30 de 60 espacios.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y el Gobierno de Tlaxcala inauguraron un nuevo Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en el municipio de Chiautempan; con esta apertura, la entidad alcanza una cobertura del 50 por ciento en su territorio, al contar ya con 30 centros en los 60 municipios que integran el estado.

La coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de esta dependencia, Viridiana Lorelei Hernández, destacó que los Centros LIBRE son el núcleo del Programa de Atención Integral y Bienestar para las Mujeres (PAIBIM).

“Estamos en un tiempo histórico con la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien nos ha puesto la meta de tener, para el fin de su sexenio, un Centro LIBRE por cada municipio del país. En Tlaxcala vamos avanzados y no nos detendremos hasta que estos servicios gratuitos, que son un derecho, lleguen a todas las comunidades, incluyendo las zonas indígenas”, afirmó.

Al respecto, la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Angulo, celebró la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para materializar este proyecto y aseguró que, con este espacio, la infraestructura municipal se pone al servicio de la paz y el desarrollo de las mujeres y las familias de este municipio.

La secretaria de las Mujeres de Tlaxcala, Nydia Cano Gutiérrez, resaltó el fortalecimiento presupuestal sin precedentes que ha tenido la entidad.

Detalló que actualmente Tlaxcala opera con más de 35 millones 298 mil 475 pesos para atención integral, “esto nos permite no solo contener la violencia, sino prevenirla a través de herramientas nuevas como el peritaje antropológico con perspectiva de género y la capacitación en habilidades digitales para niñas”, señaló.

Cano Gutiérrez también ahondó en que, aun antes de su inauguración oficial, este centro ya ha brindado 2 mil 138 servicios.

Los Centros LIBRE son espacios de atención integral en territorio, que brindan servicios a las mujeres para la promoción de sus derechos, impulsar su autonomía económica, prevenir y atender las violencias, apoyar la consolidación de redes de apoyo comunitario y favorecer el cambio cultural.

La meta para el cierre de este año es alcanzar los mil un centros con una inversión de 983 millones 491 mil 530 pesos, lo que representa un aumento del 48.6 por ciento con respecto a los 661 millones 860 mil 363 pesos destinados en 2025.