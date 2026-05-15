Día del Maestro 2026: ¿Desde cuándo se celebra en México y por qué es día de asueto en las escuelas?

Día del Maestro y la Maestra En México, el Día del Maestro comenzó a conmemorarse en 1918, tres décadas antes que en Europa.

Cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y la Maestra en México, fecha que busca conmemorar la labor que realiza el cuerpo docente del país en la educación y crecimiento de las nuevas generaciones.

Debido a la celebración, el gobierno mexicano decida dar un día de asueto para los profesores y profesoras en México, por lo que se suspenden las actividades escolares tanto para docentes como estudiantes de educación básica, sin embargo, ¿sabías que la fecha comenzó a conmemorarse en el país tres décadas antes que en Europa?

Su origen se remonta a los días de la Revolución Mexicana por medio de un decreto que fue firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza para destacar el papel de los educadores y educadoras en el futuro del país.

Día del Maestro y la Maestra en México: ¿por qué y desde cuándo se celebra?

La propuesta fue presentada al Congreso de la Unión por los diputados Enrique Viesca y Benito Ramírez, ambos miembros del histórico Congreso Constituyente de Querétaro de 1916; aparte de ser un destacado militar en el movimiento reolucionario, Ramírez también fue profesor.

Esta iniciativa consistía en visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de la labor docente en el sistema educativo y la sociedad en general, proponiendo la suspensión de labores escolares, además de la realización de actividades en todas las escuelas para destacar el compromiso del cuerpo académico en el crecimiento de la educación nacional.

El decreto, expedido por el entonces presidente Venustiano Carranza y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1917, se declaró que el 15 de mayo sería reconocido como el Día del Maestro en México.

La fecha coincide con dos importantes eventos; el primero de ellos resalta en la historia mexicana, mientras que el otro está relacionado con la educación:

Toma de Querétaro en 1867: en este suceso, el Ejército Republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador español Maximiliano de Habsburgo, así como a sus seguidores.

en este suceso, el Ejército Republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador español Maximiliano de Habsburgo, así como a sus seguidores. San Juan Bautista de La Salle: el Papa Pío XII ratificó a San Juan como el patrono universal de todos los educadores, debido a que dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñarán a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación; San Juan Bautista era teólogo y pedagogo.

Tras la firma y publicación del decreto, el Día del Maestro comenzó a conmemorarse en México a partir de 1918. En años más recientes, se visibilizó la labor de las mujeres docentes en el nombre de la fecha, reconociendo el compromiso y esfuerzo tanto de maestros como de maestras en el crecimiento educativo de México.

¿Cómo se conmemora actualmente el Día del Maestro y la Maestra en México?

La fecha de esta celebración varía dependiendo el país. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció que se festejara cada 5 de octubre a nivel mundial.

Sin embargo, el 15 de mayo continúa siendo la fecha oficial en México, e incluso, durante estos días suele entregarse el el premio Licenciado José Vasconcelos al maestro o maestra que haya sido seleccionado como el docente más destacado.

En las escuelas, las labores se suspenden tanto para estudiantes como maestros, maestras y elementos directivos. No obstante, durante los días previos, se llevan a cabo una serie de actividades que buscan destacar la dedicación, el compromiso y la paciencia que los y las docentes ofrecen a la educación mexicana.