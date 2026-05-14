¿Quién es Juan Carlos Carpio, nuevo director de Pemex tras la salida de Víctor Rodríguez? (@Claudiashein)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos y confirmó el nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de la empresa estatal.

A través de su cuenta de X, la mandataria explicó que la decisión deberá pasar por el Consejo de Administración de Pemex, aunque adelantó que el resto del equipo directivo permanecerá en funciones. Sheinbaum destacó la experiencia financiera y el perfil técnico de Carpio Fragoso para asumir uno de los cargos más relevantes del sector energético en México.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso?

Juan Carlos Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

A lo largo de más de dos décadas dentro del servicio público, se ha especializado en administración financiera, finanzas públicas y manejo de deuda gubernamental.

Antes de llegar a Pemex, ocupó el cargo de director general de Administración Financiera en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Durante su trayectoria en el área financiera de Pemex, encabezó estrategias de capitalización y financiamiento en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, además de participar en acciones para reducir presiones de liquidez y optimizar el perfil de deuda de la empresa.

Los cargos que ha ocupado dentro del sector público

Entre los puestos que ha desempeñado Juan Carlos Carpio destacan:

Director de Análisis Estratégico

Director de Concentración y Control de Fondos

Director de Operación de Fondos y Valores

Director de Ingresos

Subdirector de Control de Ingresos

Su carrera se ha desarrollado principalmente en áreas relacionadas con finanzas públicas, control presupuestal y administración de deuda.

Pemex reconoce labor de Víctor Rodríguez Padilla

Tras darse a conocer la salida de Víctor Rodríguez Padilla, Petróleos Mexicanos agradeció el trabajo realizado por el exdirector general y reconoció su compromiso con el fortalecimiento de la empresa y la soberanía energética del país.

#Pemex reconoce y agradece al Dr. Víctor Rodríguez Padilla, por su compromiso y esfuerzo para el fortalecimiento de la empresa pública y de la soberanía energética del país.



Deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades y que su trabajo siga contribuyendo al… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 15, 2026

A través de redes sociales, Pemex también deseó éxito a Rodríguez Padilla en sus nuevas responsabilidades y destacó su contribución al bienestar de México.