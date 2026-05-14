Calendario de Pensión del Bienestar para adultos mayores: fechas en las que no habrá pago en mayo

Continúan los depósitos para la Pensión Bienestar 2026 de mayo; sin embargo, aquí te compartimos qué días los beneficiarios no recibirán pagos y por qué.
Desde el pasado 4 de mayo, los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas con Discapacidad comenzaron a recibir el pago correspondiente a los meses de mayo-junio de 2026.
Calendario de Pensión Bienestar mayo 2026: ¿Qué días se suspenden los pagos?
A pesar de que continúa el pago de la Pensión Bienestar 2026 correspondiente a los meses de mayo-junio, el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar contempla días en los que no se realizan depósitos.
Estas son las fechas en las que no habrá pagos de la Pensión Bienestar 2026 de mayo:
- 16 de mayo
- 17 de mayo
- 23 de mayo
- 24 de mayo
¿Por qué no habrá pago de la pensión en estas fechas de mayo?
No habrá pago de la Pensión Bienestar 2026 este 16, 17, 23 y 24 de mayo debido a que esos días caen en fin de semana y, dado que los depósitos únicamente se realizan en días hábiles, es por esta razón que no habrá pagos en esos días.
Calendario de pagos Bienestar de mayo por letra: Consulta cuándo te toca recibir tu apoyo
De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, los pagos de la Pensión Bienestar que iniciaron el 4 de mayo finalizarán el próximo miércoles 27 de mayo.
Por lo que, si aún no has recibido tu pago, aquí te compartimos el calendario de pago de la Pensión Bienestar de mayo:
- Letra A: Lunes 4 de mayo
- Letra B: Martes 5 de mayo
- Letra C: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo
- Letras D, E, F: Viernes 8 de mayo
- Letra G: Lunes 11 y martes 12 de mayo
- Letras H, I, J, K: Miércoles 13 de mayo
- Letra L: Jueves 14 de mayo
- Letra M: Viernes 15 y lunes 18 de mayo
- Letras N, Ñ, O: Martes 19 de mayo
- Letras P, Q: Miércoles 20 de mayo
- Letra R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo
- Letra S: Lunes 25 de mayo
- Letras T, U, V: Martes 26 de mayo
- Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo
Por lo que los depósitos pendientes de mayo de la Pensión Bienestar 2026 son para las personas cuyos apellidos comienzan con las letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
📢 Inicia el pago del bimestre mayo-junio de las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras. 💳— Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 4, 2026
📅 Recibirán su apoyo por medio del Banco del Bienestar según el calendario.
Detalles: https://t.co/cKtK9qXN1C pic.twitter.com/gdd5JkqsZJ