Calendario de Pensión del Bienestar para adultos mayores: fechas en las que no habrá pago en mayo Conoce qué días los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 no recibirán depósitos en mayo

Continúan los depósitos para la Pensión Bienestar 2026 de mayo; sin embargo, aquí te compartimos qué días los beneficiarios no recibirán pagos y por qué.

Desde el pasado 4 de mayo, los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas con Discapacidad comenzaron a recibir el pago correspondiente a los meses de mayo-junio de 2026.

Calendario de Pensión Bienestar mayo 2026: ¿Qué días se suspenden los pagos?

A pesar de que continúa el pago de la Pensión Bienestar 2026 correspondiente a los meses de mayo-junio, el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar contempla días en los que no se realizan depósitos.

Estas son las fechas en las que no habrá pagos de la Pensión Bienestar 2026 de mayo:

16 de mayo

17 de mayo

23 de mayo

24 de mayo

¿Por qué no habrá pago de la pensión en estas fechas de mayo?

No habrá pago de la Pensión Bienestar 2026 este 16, 17, 23 y 24 de mayo debido a que esos días caen en fin de semana y, dado que los depósitos únicamente se realizan en días hábiles, es por esta razón que no habrá pagos en esos días.

Calendario de pagos Bienestar de mayo por letra: Consulta cuándo te toca recibir tu apoyo

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, los pagos de la Pensión Bienestar que iniciaron el 4 de mayo finalizarán el próximo miércoles 27 de mayo.

Por lo que, si aún no has recibido tu pago, aquí te compartimos el calendario de pago de la Pensión Bienestar de mayo:

Letra A: Lunes 4 de mayo

Lunes 4 de mayo Letra B: Martes 5 de mayo

Martes 5 de mayo Letra C: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Miércoles 6 y jueves 7 de mayo Letras D, E, F: Viernes 8 de mayo

Viernes 8 de mayo Letra G: Lunes 11 y martes 12 de mayo

Lunes 11 y martes 12 de mayo Letras H, I, J, K: Miércoles 13 de mayo

Miércoles 13 de mayo Letra L: Jueves 14 de mayo

Jueves 14 de mayo Letra M: Viernes 15 y lunes 18 de mayo

Viernes 15 y lunes 18 de mayo Letras N, Ñ, O: Martes 19 de mayo

Martes 19 de mayo Letras P, Q: Miércoles 20 de mayo

Miércoles 20 de mayo Letra R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo

Jueves 21 y viernes 22 de mayo Letra S: Lunes 25 de mayo

Lunes 25 de mayo Letras T, U, V: Martes 26 de mayo

Martes 26 de mayo Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo

Por lo que los depósitos pendientes de mayo de la Pensión Bienestar 2026 son para las personas cuyos apellidos comienzan con las letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.