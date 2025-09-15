Baches en México requieren atención urgente y presupuesto, dice diputada del PRI

CDMX — La problemática de baches y socavones debe abordarse como un asunto de derechos humanos, competitividad y desarrollo nacional, de acuerdo con la Constitución, la Agenda 2030 de la ONU y el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, por lo que se debe considerar un presupuesto federal para la atención de estas oquedades en México, dijo la diputada priista Socorro Jasso.

La legisldora destacó que se establezca la coordinación con autoridades estatales y municipales, además de garantizar la transparencia en el uso de recursos para mantenimiento y rehabilitación de calles, avenidas, caminos y carreteras, y que se evite, subrayó, duplicidades y actos de corrupción.

En un exhorto al gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destacó que más allá de los daños económicos, el problema tiene un rostro humano, pues el pasado 31 de agosto de 2025, durante el Maratón de la Ciudad de México, los atletas paralímpicos Francisco Sancelmente y Gonzalo Valdovinos sufrieron un accidente al caer en un bache profundo en Paseo de la Reforma, hecho que evidenció cómo la falta de condiciones seguras vulnera los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, se manifestó por la creación de un programa nacional de reparación y prevención de baches y socavones en las principales vialidades (calles y avenidas) y carreteras federales, ante los riesgos que representan para peatones, automovilistas y transportistas.

También expuso que las lluvias intensas y atípicas de los últimos meses han puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial en gran parte del territorio nacional, “situación que se traduce en condiciones críticas con afectaciones económicas, turísticas y de movilidad”.

“Resulta indispensable crear una partida presupuestal específica, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de las secretarías estatales, para atender emergencias inmediatas y garantizar la reparación integral de la infraestructura vial afectada, priorizando a las comunidades más vulnerables”.

Destacó que, además, es necesario que las obras de reparación sean de carácter permanente y con estándares de accesibilidad y seguridad vial. Es esencial fomentar la participación ciudadana en la identificación de zonas críticas, mediante reportes digitales, observatorios locales y mecanismos de retroalimentación que permitan vigilar el adecuado uso de los recursos públicos.

“Atender esta situación de manera integral significa cumplir con compromisos internacionales, responder a una demanda legítima de la ciudadanía y garantizar que cada peso invertido se traduzca en calles, avenidas y carreteras seguras, funcionales y accesibles”.

Desde el Congreso de la CDMX se advirió que durante este año se han registrado al menos 164 socavones en la capital del país, de los cuales 121 se han ubicado en vías secundarias y 43 en la red primaria, como ejes y avenidas, cuya atención es obligación de la Jefatura de la Gobierno, informaron diputados del PAN.