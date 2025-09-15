Investigarán a Natanael Cano por “palomazo” en cárcel de Hermosillo

Natanael Cano Presuntamente se habría presentado a cantarte para un conocido en el cereso número 1 de Hermosillo, Sonora.

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, está una vez más envuelto en polémica y en la mira de las autoridades, ahora por supuestamente realizar un concierto en un centro penitenciario de Hermosillo, Sonora. Ahora, la Fiscalía General del Estado informó que realizará las investigaciones correspondientes para ver si aplicarán sanciones.

Así fue el supuesto concierto de Natanael Cano en la cárcel

En redes sociales comenzó a hacerse viral un video en el que ‘Nata’ está cantando en una habitación concurrida, que supuestamente sería un concierto privado para un conocido acusado de violación y que se encuentra dentro de un Centro de Reinserción Social (CERESO) ubicado en Hermosillo, Sonora.

En redes sociales comenzó a difundirse un video que muestra, aparentemente, al cantante Natanael Cano interpretando canciones dentro del Cereso 1 de Hermosillo, durante lo que sería una celebración privada en honor a un interno acusado de violación. pic.twitter.com/b2hNz6QO7Y — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 15, 2025

Fiscalía de Sonora hará las investigaciones

Ante esta situación, el titular de la Fiscalía General del estado de Sonora fue cuestionado y aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

El fiscal de #Sonora, Gustavo Salas, informó que se investiga al cantante Natanael Cano, quien presuntamente se presentó en el Cereso No. 1 de Hermosillo durante la fiesta de un recluso acusado de violación. pic.twitter.com/DF5obR6FHq — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 15, 2025

“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento. Están confirmando la información y van a formular las denuncias correspondientes para que se realice la investigación respectiva y, en todo caso, se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia secretaría”. Aseguró Gustavo Salas, titular de la Fiscalía.

Natanael Cano y sus encuentros con la justicia mexicana

Natanael Cano ha protagonizado varias polémicas con el gobierno y autoridades mexicanas en los últimos años. Una de las más relevantes ocurrió en marzo de 2024 en Hermosillo, Sonora, cuando fue detenido por conducir a exceso de velocidad en un vehículo sin placas y, según reportes oficiales, ofreció dinero a los agentes para evitar sanciones, lo que derivó en un proceso judicial en su contra por el delito de cohecho.

La Fiscalía de Sonora lo vinculó a proceso e impuso medidas cautelares como la obligación de firmar periódicamente ante un juzgado y la prohibición de salir del país sin autorización.

Además, ha tenido roces con gobiernos estatales debido a la interpretación de narcocorridos, particularmente en Aguascalientes, donde se aplican restricciones para evitar que se interpreten canciones consideradas como apología del delito.

En la Feria Nacional de San Marcos de 2025, Cano desafió estas prohibiciones interpretando algunos de sus corridos tumbados, lo que ocasionó que las autoridades le apagaran el audio durante su presentación, situación ante la cual el cantante respondió irónicamente que si el público quería escuchar temas como “Cuerno Azulado” debían pedírselo al gobierno.