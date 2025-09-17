“El Mencho” se convierte en el narco más poderoso del mundo… y así le hizo, revela el WSJ

El Mencho "Nuevo Rey de la Droga" El incremento del consumo de cocaína en los Estados Unidos ha favorecido al líder del CJNG de acuerdo con una investigación del Wall Street Journal.

El consumo de cocaína en los Estados Unidos ha posicionado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” como el líder del principal cartel distribuidor de drogas a nivel internacional. Así lo afirma un reportaje del Wall Street Journal, que señala a la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “el narco más poderoso del mundo”.

WSJ: “El Mencho es el Narco más poderoso del mundo”

De acuerdo con el WSJ, el CJNG ha sido consolidado durante décadas como una organización criminal transnacional con suficiente capacidad para desplazar al Cártel de Sinaloa, debilitado por divisiones internas, y posicionarse como el principal grupo de tráfico de drogas en el mundo.

En declaraciones al diario, Derek Maltz, quien fungió este año como jefe interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que Oseguera Cervantes es “el narcotraficante más poderoso del mundo” y advirtió que actualmente existe un giro hacia una distribución más amplia de cocaína en Estados Unidos.

La adicción a la cocaína aumenta en EU y posicional al “Mencho”

Datos de la firma Millennium Health citados por el WSJ muestran que la cocaína disponible en ese país es más barata y pura que en años anteriores, con un incremento del consumo de 154% en la región oeste desde 2019 y de 19% en el este. En contraste, el uso de fentanilo comenzó a descender a mediados de 2023 y mantiene una tendencia a la baja, de acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades