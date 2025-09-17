Paraguay expulsa a líder de “La Barredora”; ya viaja custodiado rumbo a México

Hernán Bermúdez Requena, líder de "La barredora" ya viaja rumbo a México treas ser expulsado de Paraguay (Especial)

Paraguay expulsa a líder de "La Barredora" — El Gobierno de Paraguay, a través de su Fiscalía General, comunicó este miércoles que fue expulsado del país y entregado de manera directa a las autoridades de México a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, líder del grupo criminal de “La Barredora”, quien ya estaría rumbo a territorio mexicano.

La fiscalía de Paraguay confirmó la información y destacó que el proceso se llevó a cabo en coordinación con las autoridades nacionales y del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento con una decisión migratoria del Estado paraguayo, por lo que el proceso de extradición se elimina con la acción de expulsión del país.

Hernán Bermúdez Requela, lýa fue trasladado a México (Especial)

La decisión y trámites para la expulsión de Hernán Bermúdez Requena comenzó el pasado 17 de septiembre, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por vía diplomática la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Fue la mañana de este miércoles, pasadas las 10:30 horas cuando el líder de “La Barredora” salió de Asunción en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) con destino a México. Hernán Bermúdez Requena a su llegada al país será ingresado en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano

La acción fue articulada por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal, el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 6984/2022 “De Migraciones”.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, al firmar los documentos donde se le notificó su expulsión por no tener estadía legal en el país. (Especial)

HARFUCH

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó a través de su cuenta de la red social X, el trasladop desde Paraguay del líder de “La Barredora, “gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia y el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra".

Asimismo, destacó que “agradecemos la firme colaboración y apoyo de @PresidenciaPy, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”.

Asimismo, subraya García Harfuch en su mensaje, que “el detenido, será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico”.

“Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad.”

