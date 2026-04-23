Jalisco avanza hacia la cobertura médica universal para niñas y niños

Jalisco se encamina a convertirse en el primer estado del país en garantizar cobertura médica universal para niñas y niños, a través del Seguro Médico Al Estilo Jalisco, una política pública que prioriza el acceso equitativo a la salud desde la educación básica.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la firma del Decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de Jalisco y entrega el Jardín de Niños Pablo Neruda (EDGAR QUINTANA)

El anuncio fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro durante la firma del Decreto de Protección Médica Total para las Niñas y Niños de Jalisco, en el Jardín de Niños “Pablo Neruda”, en Zapopan. Este esquema permitirá que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, sean afiliados de manera automática y gratuita, sin importar si cuentan o no con seguridad social.

“Que cualquier niña o niño, independientemente de que su papá o su mamá esté o no en el IMSS, en el ISSSTE o cualquier otra institución (…) tenga cobertura médica total en el estado de Jalisco”, afirmó el mandatario estatal, al subrayar el carácter incluyente del programa.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la firma del Decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de Jalisco y entrega el Jardín de Niños Pablo Neruda (EDGAR QUINTANA)

El modelo busca romper con esquemas tradicionales de afiliación voluntaria, apostando por una lógica proactiva en la que el Estado identifica a las y los estudiantes desde el padrón escolar para garantizar que ninguno quede fuera por condiciones económicas o falta de información. La meta es alcanzar a 1.6 millones de niñas y niños mediante una red de 634 puntos de atención en todo el estado.

En este contexto, el mandatario adelantó que enviará una iniciativa al Congreso local para que tanto la cobertura médica universal como el transporte gratuito queden establecidos en la ley, con el objetivo de darles permanencia como derechos. Subrayó que Jalisco ya destaca a nivel nacional por ofrecer transporte público sin costo para este sector y señaló que estas acciones responden a una visión de gobierno que, desde hace más de una década, ha colocado a la niñez en el centro de la toma de decisiones.

Por su parte, Andrea Blanco Calderón destacó que esta estrategia materializa el principio de “piso parejo”, al hacer de la salud un derecho efectivo y no condicionado.

“Todas las niñas y niños que estudien en el sistema de educación básica (…) van a tener una cobertura al 100 por ciento del sistema de salud totalmente gratuito”, explicó.

El decreto entrará en vigor con el inicio del ciclo escolar 2026–2027 y se sustenta en el principio del Interés Superior de la Niñez, marcando un paso estructural hacia la equidad en el acceso a servicios médicos.

Transporte gratuito: apoyo integral a la niñez

Como parte de esta visión integral, el gobierno estatal también impulsa el transporte público gratuito para niñas y niños, una medida que, según el propio Lemus, posiciona a Jalisco como la única entidad del país con este beneficio universal para este sector.

Este apoyo no solo reduce la carga económica de las familias, sino que facilita la permanencia escolar y el acceso a servicios básicos, al eliminar barreras de traslado. La intención del Ejecutivo estatal es que tanto la cobertura médica como el transporte gratuito queden establecidos en la ley, para garantizar su continuidad a largo plazo.

De acuerdo con el enfoque que se ha documentado en la agenda pública estatal, estas acciones forman parte de una política social más amplia que busca colocar a la niñez en el centro de las decisiones, articulando salud, educación y movilidad como derechos interconectados.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la firma del Decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de Jalisco y entrega el Jardín de Niños Pablo Neruda (EDGAR QUINTANA)

Infraestructura educativa: espacios dignos para aprender

En el mismo evento, se puso en marcha la rehabilitación integral del Jardín de Niños “Pablo Neruda”, realizada a través del programa Jalisco con Estrella, con una inversión de más de 12.8 millones de pesos.

Las obras incluyeron mejoras estructurales y de accesibilidad, renovación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la construcción de espacios funcionales y seguros, desde aulas hasta áreas recreativas. También se incorporaron elementos como lonarias, módulos lúdicos y guías podotáctiles.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la firma del Decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de Jalisco y entrega el Jardín de Niños Pablo Neruda (EDGAR QUINTANA)

La directora del plantel, Ictzoben Selene Rangel Carrillo, subrayó que este tipo de intervenciones no solo impactan en lo inmediato, sino que siembran condiciones para el desarrollo de futuras generaciones.

Este modelo de intervención forma parte de una estrategia estatal más amplia para dignificar los planteles educativos en Jalisco, con el objetivo de ofrecer entornos adecuados que acompañen el aprendizaje y el bienestar integral del alumnado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la firma del Decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de Jalisco y entrega el Jardín de Niños Pablo Neruda (EDGAR QUINTANA)

En el evento estuvieron presentes Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco; Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud Jalisco; Héctor Hugo Bravo Hernández, Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco; Francisco Ontiveros Balcázar, Director General de INFEJAL; Estefanía Padilla Martínez, Coordinadora del programa Jalisco con Estrella; Marcela Preciado García de Quevedo, Directora General de la Ciudad de las Niñas y Niños, en representación del alcalde de Zapopan; así como Leonel de Jesús Mayorga Anaya e Iván Ilich González Contreras, secretarios generales de las secciones 16 y 47 del SNTE, respectivamente.