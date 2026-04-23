Monte de Piedad actualiza información sobre la huelga y usuarios intensifican reclamo por devolución de prendas

Huelga Monte de Piedad El paro suma poco más de seis meses (Crónica Digital )

Nacional Monte de Piedad reiteró que mantiene su intención de resolver el conflicto laboral que mantiene cerradas sus operaciones y sucursales, al tiempo que defendió las medidas adoptadas para mitigar el impacto entre sus clientes.

La casa de empeño presentó seis propuestas formales para resolver el conflicto laboral, además de tres planteamientos adicionales impulsados por autoridades federales, los cuales no han sido aceptados por la dirigencia sindical. En ese contexto, señaló que permanece a la espera de una contrapropuesta.

“Desde el inicio de la huelga hemos presentado 6 propuestas formales de solución y 3 más planteadas por las autoridades laborales federales. Sin embargo, han sido rechazadas por la dirigencia sindical y continuamos en espera de que formulen alguna propuesta”, señaló Nacional Monte de Piedad en un nuevo comunicado.

Huelga en el Monte e Piedad, comisiones e intereses: ¿que medidas aplican para reducir las afectaciones?

El comunicado detalla que, durante la huelga, se han aplicado ajustes dirigidos a reducir las afectaciones económicas a los usuarios.

Entre ellos, la eliminación de ciertas comisiones relacionadas con el resguardo de prendas y pagos realizados por canales externos, así como la extensión de plazos para evitar la pérdida de artículos empeñados.

También se precisó que quienes ya liquidaron sus préstamos podrán recuperar sus bienes una vez que concluya la huelga, mientras que los clientes con créditos activos deberán seguir cumpliendo con las condiciones establecidas en sus contratos.

La institución aclaró que los intereses no son una medida general, sino que dependen de cada caso particular, en función de los términos previamente acordados.

“Es importante señalar que el cobro de intereses depende exclusivamente de la situación de cada contrato. No es una condición generalizada ni arbitraria”, explicó la casa de empeño.

El mensaje institucional hizo énfasis en la necesidad de evitar confusión ante versiones difundidas en redes sociales, señalando que la información oficial se encuentra disponible en sus canales digitales y líneas de atención.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Y la devolución de prendas empeñadas?

A pesar del tono institucional del comunicado, la reacción de los usuarios en plataformas digitales evidenció un creciente nivel de inconformidad. Diversos comentarios reflejan frustración por la falta de acceso a sus pertenencias, en especial entre quienes ya habían cubierto sus adeudos.

Algunos usuarios cuestionaron la utilidad de los comunicados oficiales, señalando que la principal demanda es la reapertura de las sucursales para recuperar sus prendas.

Julio: “Estos comunicados sinceramente no nos aportan nada, lo que todos queremos saber es que abran ya para poder recoger nuestras prendas”.

Otros señalaron una aparente falta de reciprocidad en las condiciones contractuales, al considerar que mientras los clientes enfrentan intereses por retrasos, no existe una compensación por la imposibilidad de recuperar sus bienes en el tiempo pactado.

Ulises: “Entonces si te atrasas en los pagos tienes que pagar intereses, pero ustedes no pagarán intereses o indemnización por no devolver las prendas conforme a lo pactado”.

Ante los reclamos, Nacional Monte de Piedad reiteró que seguirán actuando con responsabilidad, empatía y cercanía, atendiendo esta situación con pleno apego a la ley hasta encontrar una pronta solución.