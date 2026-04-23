¿Quién es Fernando Farías, contralmirante detenido por huachicol fiscal? Historial y lo que se sabe de Los Primos

¿Quién es Fernando Farías, contralmirante detenido por huachico fiscal? Historial y lo que se sabe de Los Primos. (Especial)

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención de Fernando “N” en Argentina se logró gracias a mecanismos internacionales de intercambio de información y cooperación. El funcionario informó, a través de su cuenta de X, que el excontralmirante era un fugitivo de la justicia mexicana, con orden de arresto por delincuencia organizada y una notificación roja de Interpol.

El exintegrante de la Secretaría de Marina (Semar) fue detenido con fines de extradición y en posesión de documentación falsa. Las autoridades lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, en un caso que ha generado atención por su alcance dentro de estructuras institucionales.

¿Quién es Fernando Farías y cuál es su historial?

Fernando Farías Laguna es un excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), institución encargada de la defensa naval de México. Su trayectoria dentro de la dependencia se vio interrumpida tras ser señalado en investigaciones por presuntos vínculos con una red de contrabando de hidrocarburos.

Como parte de las indagatorias, fue dado de baja administrativa junto con otros elementos, incluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, debido a que no podían continuar con sus funciones dentro de la corporación.

Así se logró su detención en Argentina

Según lo informado por García Harfuch, la captura fue resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la Fiscalía General de la República (FGR), mediante Interpol México y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia.

El funcionario también destacó la colaboración de las autoridades argentinas y de UNIPOL en ese país. La detención se llevó a cabo tras ubicar al exmando naval, quien permanecía prófugo de la justicia mexicana.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

¿Quiénes son “Los Primos” y cómo operaban?

Las autoridades identifican a Fernando Farías como presunto líder de la organización conocida como “Los Primos”, dedicada al contrabando de hidrocarburos bajo el esquema de huachicol fiscal.

Este mecanismo consistía en introducir combustible al país disfrazado como aceites o lubricantes, con el objetivo de evadir impuestos y controles fiscales. De acuerdo con las investigaciones, la red habría operado en puertos como Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

Proceso judicial de Fernando Farías y alcance del caso

La orden de aprehensión contra Fernando Farías fue emitida en noviembre de 2025. Aunque promovió diversos recursos legales, estos no lograron frenar el proceso penal en su contra.

El caso ha sido considerado uno de los más relevantes en materia de contrabando de hidrocarburos.

García Harfuch reiteró que el Gobierno de México mantiene su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados.