Este 19 de septiembre se emitirán alertas por sismo, tsunami, huracán e incendio urbano, en el simulacro

El Segundo Simulacro Nacional 2025 que se realizará este viernes 19 de septiembre, además de la alerta de sismo que se emitirá en la mayor parte del país, en algunas regiones se enviarán alertas por tsunami, huracán y por incendio urbano.
A las 12 del día se activará el alertamiento sísmico mediante 14 mil 491 altoparlantes, 100 estaciones de radio comercial y 11 televisoras de televisión comercial.
Por primera vez, el Gobierno federal activará el Sistema de Alertamiento Masivo para notificar vía celular a 80 millones de usuarios sobre el simulacro.
La alerta que se recibirá en los celulares será un mensaje acompañado de un sonido, para cuya recepción no se necesita señal de WiFi o datos móviles ni saldo para llamadas.
Si bien la movilización será por sismo, se enviarán diversos tipos de alertas:
Por huracán, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur; por incendio urbano, en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y por tsunami, en Baja California.