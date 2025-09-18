Remueven a Alito Moreno de la Comisión de Marina del Senado; “no es revancha”, esgrime Adán Augusto

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno en el Senado

En medio de la polarización y tensiones que prevalecen con Morena, el senador del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, fue removido de la presidencia de la Comisión de Marina de la Cámara Alta, luego de que su bancada disminuyera a 13 integrantes tras la salida del Néstor Camarillo quien se sumó a la bancada de Movimiento Ciudadano.

Con este movimiento, el PRI pierde una de las posiciones estratégicas que mantenía en comisiones.

El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, confirmó que su bancada asumió la presidencia de la Comisión de Marina con el senador Carlos Lomelí Bolaños, la cual hasta ahora estaba en manos del PRI.

El legislador explicó que este ajuste responde al cambio en la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, derivado de la salida de Néstor Camarillo del PRI y su incorporación a Movimiento Ciudadano.

“No, no, a ver, yo, y lo digo claramente, el grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad, es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el período pasado sostuvieron, se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le corresponden a cada quien”, justificó

El senador Alejandro Moreno, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Marina en la que aseguró que su salida de ese cargo obedeció a “causas políticas” y no a razones técnicas o de desempeño legislativo.

“No es un tema de proporcionalidad o es un tema de espacio, este es un tema político y hay que decirlo porque les duele y que no va a pasar absolutamente nada porque la posición del PRI será la misma, seguiremos hablando con firmeza, con energía y con categoría, con una presidencia de una comisión o no, ese no es el tema.

“El tema que ha quedado claro es que ya vimos que les dolió y agrietó la 4T, porque estos cínicos y corruptos sinvergüenzas no sólo ya los conoce el pueblo de México, lo están viendo en todo el país, la corrupción está en todo el país y los señalamientos que hemos hecho obedecen a información veraz y precisa y no sólo a los dichos, sino a los hechos. Lo he denunciado desde hace mucho tiempo”, dijo.

Revanchismo

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que esta determinación de la Junta de Coordinación Política es un acto de venganza y revanchismo, pero advirtió que ni así los van a callar.

“Este es un acto de venganza, este es un acto de venganza planeada por el ardor, porque están molestos de que hemos denunciado, Alejandro Moreno Cárdenas, puntualmente los temas del huachicol fiscal”, aseveró

Recalcó que es un acto de revanchismo, un acto visceral, un acto que no mide las consecuencias, porque a Alejandro Moreno, no lo van a callar, no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando.

Al inicio de la sesión ordinaria, la mesa directiva de la Cámara Alta informó del acuerdo por el cual Alejandro Moreno, deja de presidir la Comisión de Marina y en su lugar se nombró al morenista Carlos Lomelí Bolaños.

En paralelo, Adán Augusto informó que la Junta de Coordinación Política también acordó convertir en ordinaria la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 en favor de Movimiento Ciudadano, lo que forma parte del reacomodo en el reparto de espacios legislativos.