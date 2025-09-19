Muere la científica y Premio Crónica Julieta Fierro

Julietta Fierro, Premio Crónica 2024

Julieta Fierro — Destacada científica mexicana, estudiosa de los cosmos y pionera en la divulgación de la ciencia, Julieta Fierro Gossman, falleció este viernes, según informaron allegados de su familia, sin que haya trascendido la causa de su deceso.

Julieta Fierro, de 77 años, recibió el Premio Crónica 2024 en la categoría de Academia por su trayectoria y labor en la divulgación científica. La astrónoma y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua fue reconocida por su “excelencia en su campo laboral y educativo” y compartió su emoción, agradeciendo a la UNAM por su formación y oportunidad de difundir la ciencia.

Julieta Fierro estudió Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Destacó como investigadora, realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar y desarrolló una trayectoria sólida en el campo científico.

Desempeñó una trascendente labor destacada como divulgadora de la ciencia. Escribió libros y artículos, dictó conferencias, participó en programas de radio y televisión y creó exposiciones de ciencia que acercaron el conocimiento a públicos diversos.

A lo largo de su carrera, ocupó puestos importantes: fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, dirigió la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, encabezó la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y lideró la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología.

