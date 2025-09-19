Resultados Lotería Nacional 19 de septiembre 2025: ganadores del Sorteo Especial 304

Sorteo Especial 304 de la Lotería Nacional Este viernes 19 de septiembre se dan a conocer los números ganadores

La Lotería Nacional celebró este viernes 19 de septiembre el Sorteo Especial 304, una edición marcada por la expectativa de miles de participantes que buscan cambiar su suerte económica con un cachito.

Desde el Salón de Sorteos de la Ciudad de México, los tradicionales “niños gritones” serán los encargados de anunciar con entusiasmo los números ganadores que repartieron millones de pesos en premios.

Además, esta edición rinde homenaje al Año de la Mujer Indígena, con el objetivo de reconocer la invaluable aportación de las mujeres originarias en la historia, la cultura y la defensa de los derechos en México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 304 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 304 ascendió a 27 millones de pesos, distribuidos en dos series. Cada cachito, con un costo de 60 pesos, ofrece la posibilidad de ganar una fracción del premio o incluso el monto total, dependiendo de la cantidad de boletos adquiridos.

La bolsa global de esta emisión alcanzó los 80 millones de pesos, repartidos en más de 12 mil premios y reintegros. Una serie completa de 20 cachitos tuvo un precio de 1,200 pesos, mientras que adquirir ambas series —necesario para reclamar la totalidad del premio mayor— significó una inversión de 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial de la Lotería Nacional

El evento se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde miles de espectadores siguieron cada momento de la ceremonia. Como es tradición, los “niños gritones” anunciaron ganador del premio mayor, que en esta ocasión fue el número 55000.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revivir el sorteo o verificar con calma los números premiados. A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Especial 19 de septiembre Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Especial 304 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 304 inicia puntualmente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), con el Salón de Sorteos como escenario principal.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 304?

Los resultados del Sorteo Especial 304 pueden consultarse directamente en la página oficial de la Lotería Nacional, donde está disponible una herramienta digital que permite ingresar el número de folio del cachito y confirmar si resultó premiado.

También es posible verificar los números ganadores en los puntos de venta autorizados de todo el país y en las redes sociales de la institución, que publican de manera inmediata las actualizaciones de cada sorteo.

De esta manera, cada participante puede confirmar de forma segura si su cachito fue favorecido y así reclamar en tiempo y forma los premios correspondientes.